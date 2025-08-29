ETV Bharat / state

விஜயகாந்த் போல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவாரா விஜய்? பிரேமலதா ஓபன் டாக் - PREMALATHA VIJAYAKANTH

இந்தியா முழுவதும் 100 சதவீதம் முறையாக தேர்தல் நடப்பது இல்லை என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 10:38 AM IST

1 Min Read

தூத்துக்குடி: விஜயகாந்தை போன்று, வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் தனித்துப் போட்டியிட்டால் நிச்சயம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் நேற்று (ஆக.28) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, 2006 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயகாந்தை போல, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என டிடிவி தினகரன் கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த பிரேமலதா, “2006 தேர்தலில் விஜயகாந்த் யாருடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்துப் போட்டியிட்டார். அதேபோல், தற்போது விஜய் தனித்து நின்றால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்" என்றார்.

பின்னர், அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த பிரேமலதா, "இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்காவில் 50 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியர்களுக்கும், தொழில் செய்பவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். நம் நாட்டில் ஜிஎஸ்டி (GST) போன்ற வரிகளால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்காவின் இந்த வரி விதிப்பு மேலும் இந்திய பொருளாதாரத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே, மத்திய அரசு உடனடியாக அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தை உலுக்கிய ஆம்பூர் கலவரம்: 22 பேருக்கு சிறை; முன்னாள் எம்எல்ஏ சொத்துகளை ஜப்தி செய்ய உத்தரவு!

மேலும், காங்கிரஸ் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் நல்ல தேர்தல் என்றும், தோல்வி அடைந்தால் பிரச்சனைகள் உள்ளது, வாக்கு திருடப்படுகிறது என்றும் கூறுகின்றனர். இந்தியா முழுவதும் 100 சதவீதம் முறையாக தேர்தல் நடப்பது இல்லை. இதனை தேர்தல் ஆணையம் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திமுக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் பல்வேறு வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. தற்போது தேர்தல் வர உள்ளதால் பல்வேறு அறிக்கைகளை அவர்கள் கொடுத்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே அறிவித்த வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்ற வேண்டும். அப்போதுதான் மக்கள் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான அர்த்தம் இருக்கும்” என்றார்.

இலங்கையிடம் இருந்து கச்சத்தீவை மீட்பது குறித்தான செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு?, “கச்சத்தீவை நாம் எப்போது விட்டுக்கொடுத்தமோ அப்போதே மீனவர்களின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகிவிட்டது. கச்சதீவு மீட்பு தான் மீனவர்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு. இதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்” என்றார்.

தூத்துக்குடி: விஜயகாந்தை போன்று, வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் தனித்துப் போட்டியிட்டால் நிச்சயம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் நேற்று (ஆக.28) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, 2006 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயகாந்தை போல, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என டிடிவி தினகரன் கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த பிரேமலதா, “2006 தேர்தலில் விஜயகாந்த் யாருடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்துப் போட்டியிட்டார். அதேபோல், தற்போது விஜய் தனித்து நின்றால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்" என்றார்.

பின்னர், அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த பிரேமலதா, "இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்காவில் 50 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியர்களுக்கும், தொழில் செய்பவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். நம் நாட்டில் ஜிஎஸ்டி (GST) போன்ற வரிகளால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்காவின் இந்த வரி விதிப்பு மேலும் இந்திய பொருளாதாரத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே, மத்திய அரசு உடனடியாக அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தை உலுக்கிய ஆம்பூர் கலவரம்: 22 பேருக்கு சிறை; முன்னாள் எம்எல்ஏ சொத்துகளை ஜப்தி செய்ய உத்தரவு!

மேலும், காங்கிரஸ் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் நல்ல தேர்தல் என்றும், தோல்வி அடைந்தால் பிரச்சனைகள் உள்ளது, வாக்கு திருடப்படுகிறது என்றும் கூறுகின்றனர். இந்தியா முழுவதும் 100 சதவீதம் முறையாக தேர்தல் நடப்பது இல்லை. இதனை தேர்தல் ஆணையம் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திமுக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் பல்வேறு வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. தற்போது தேர்தல் வர உள்ளதால் பல்வேறு அறிக்கைகளை அவர்கள் கொடுத்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே அறிவித்த வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்ற வேண்டும். அப்போதுதான் மக்கள் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான அர்த்தம் இருக்கும்” என்றார்.

இலங்கையிடம் இருந்து கச்சத்தீவை மீட்பது குறித்தான செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு?, “கச்சத்தீவை நாம் எப்போது விட்டுக்கொடுத்தமோ அப்போதே மீனவர்களின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகிவிட்டது. கச்சதீவு மீட்பு தான் மீனவர்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு. இதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பிரேமலதா விஜயகாந்த்TVK VIJAYடிடிவி தினகரன்2026 ASSEMBLY ELECTIONSPREMALATHA VIJAYAKANTH

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.