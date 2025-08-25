ETV Bharat / state

'ஜனவரி மாநாட்டில் கூட்டணி குறித்து அறிவிப்பு' விஜயகாந்த் பிறந்த நாளில் பிரேமலதா வெளியிட்ட தகவல்! - PREMALATHA VIJAYAKANTH

விஜயகாந்தின் பிறந்த நாளையொட்டி 4 ஆயிரம் பேருக்கு அசைவ விருந்தும், 6 ஆயிரம் பேருக்கு சைவ விருந்தும் பரிமாறப்பட்டது.

பிரேமலதா விஜயகாந்த் (கோப்புப்படம்)
பிரேமலதா விஜயகாந்த் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 25, 2025 at 4:35 PM IST

சென்னை: ''2011-ல் நடந்த மாநாட்டுக்கும் இதே பெயர் வைத்து தான் மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக மாறினோம்'' என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் குறிப்பிட்டார்.

மறைந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் 73-வது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

அதன் பின்னர் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். தொடர்ந்து தொண்டர்களுக்கு பிரியாணி பரிமாறிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், நிர்வாகிகளுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடினார். இதில் விஜயகாந்தின் இரண்டு மகன்கள் விஜய் பிரபாகரன், சண்முக பாண்டியன் மற்றும் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் சுதீஷ் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், '' தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் 73-வது பிறந்த நாள் வறுமை ஒழிப்பு தினமாக இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இது மக்களுக்கான ஒரு தினம். 4 ஆயிரம் பேருக்கு அசைவ விருந்தும், 6 ஆயிரம் பேருக்கு சைவ விருந்தும் வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.

விஜயகாந்தின் உருவச்சிலை
விஜயகாந்தின் உருவச்சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து கட்சியின் தேர்தல் முன்னெடுப்புகளை குறித்து பேசிய அவர், ''வரும் 2026 ஜனவரி 9-ந் தேதி கடலூரில் கட்சியின் மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்காக பிரத்யேக 'க்யூ-ஆர்' கோர்டு வெளியிடப்படும்.

மேலும், இந்த மாநாடானது 2026 தேர்தலின் அச்சாரமாக அமையும். 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. விஜயகாந்த் உடல்நலம் குன்றிய போது கட்சி சற்று பின் தங்கியது என்பது உண்மை தான். இருப்பினும் தற்போது மிகப்பெரிய பொறுப்பை கொடுத்து சென்றுள்ளார். அவரது கனவு , பொன்னான திட்டங்கள் அவர் எதற்காக தேமுதிக தொடங்கினார்? அவரது கொள்கைகள் என அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதே எங்களது லட்சியம்.

எனவே அவருடைய பணியை நாங்கள் தொடர்கிறோம். தற்போது வரை 10 மாநில மாநாடு நடத்தியுள்ளோம். இது 11 வது மாநாடு, "மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு 2.0" என்று மாநாட்டுக்கு பெயர் வைத்துள்ளோம். 2011-ல் நடந்த மாநாட்டுக்கும் இதே பெயர் வைத்து தான் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக மாறினோம்.

மாநாட்டுக்கு முன்பாக கூட்டணி குறித்து நிச்சயம் தெளிவான முடிவு எடுக்கப்படும், மேலும் அந்த மாநாட்டில் கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவித்தார்.

