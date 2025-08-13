சேலம்: வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டம் விஜயகாந்தின் கனவுத் திட்டமாக இருந்த நிலையில் அதை செயல்படுத்திய முதலமைச்சருக்கு நன்றி என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.
தேமுதிகவின் சேலம் மாவட்ட பூத் முகவர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் அம்மா பாளையத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.
இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், “தேமுதிக நிறுவனர் விஜயகாந்த் தனது முதல் தேர்தல் அறிக்கையில் ’வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும்’ என அறிவித்திருந்தார். அது அவரது கனவுத் திட்டமாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இதை திமுக அரசு தற்போது செயல்படுத்தி உள்ளது. அதற்கு ’தாயுமானவர் திட்டம்’ என பெயரும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தேமுதிகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி. முதலமைச்சருக்கு நன்றி” என்றார்.
தொடர்ந்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு தர வேண்டும் என்ற கருத்து பரவி வருவது குறித்து கேட்டதற்கு, “கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு தர வேண்டும் என்ற கருத்தை தேமுதிக வரவேற்கிறது. இதன் மூலம் கூட்டணி கட்சிகளில் யார் தவறு செய்தாலும் சுட்டிக்காட்டி, தவறுகளை சரி செய்து மக்களுக்கு நல்லாட்சி தர முடியும்” என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து தேமுதிக சார்பில் சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லி தொகுதிக்குட்பட்ட தம்மம்பட்டி, கூடமலை, காட்டுக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் ’உள்ளம் தேடி இல்லம் நாடி’ என்ற பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பங்கேற்றார்.
அப்போது மக்களிடம் பேசிய அவர், “தேமுதிகவுக்கான 2.0 கவுன்ட்டவுன் தொடங்கிவிட்டது. வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கெங்கவல்லி தொகுதியில் தேமுதிக மீண்டும் வெற்றி பெறும். நீங்கள் விரும்பும் கூட்டணியை தேமுதிக அமைக்கும். தமிழக மக்களின் வாழ்வில் மாற்றம் வரும்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: எடப்பாடி பழனிசாமியும் டிடிவி தினகரனும் ஒரே மேடையில் தோன்றுவார்கள் - அடித்து சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் அதிகமாக உள்ளது. ஆனால், அதனை சுற்றியுள்ள மக்களின் விவசாய பாசனத்துக்கோ, குடிநீர் தேவைக்கோ தண்ணீர் திறந்துவிடவில்லை. திமுக அரசு பொறுப்புடன் நடந்து கொள்வதில்லை. மாநிலத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் மது, கஞ்சா போன்ற போதைப்பொருள் புழக்கம்தான் உள்ளது” என்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சியின்போது தேமுதிக மாநில பொருளாளர் சதீஷ், மாநில துணைச் செயலாளர் சுபா, மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.