”என்னை பதவியில் இருந்து நீக்குங்கள், இல்லை கட்சியில் இருந்து ஒதுங்கிக் கொள்கிறேன்” - பிரேமலதாவிற்கு முன்னாள் எம்எல்ஏ கடிதம்! - DMDK FORMER MLA NALLATHAMBI

மறைந்த விஜயகாந்துடன் முன்னாள் தேமுதிக எம்எல்ஏ நல்லதம்பி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 3, 2025 at 1:11 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 3:13 PM IST

சென்னை: தேமுதிக உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து தன்னை விடுவிக்க வேண்டும் என தேமுதிக முன்னாள் எம்எல்ஏ நல்லதம்பி பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதாவிற்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக இன்று காலை முதல் தகவல் வெளியானது. ஆனால் இதனை அவர் தற்போது மறுத்துள்ளார். தருமபுரியில் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில், 19-வது பொதுக்குழுக் கூட்டம் கடந்த ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், விஜயகாந்த் மூத்த மகன் விஜய பிரபாகரனுக்கு மாநில இளைஞரணி செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த பதவியை இதற்கு முன்னதாக எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏ நல்லதம்பி வகித்து வந்தார். இதற்கு பதிலாக மாநில துணை செயலாளர் பதவி கிடைக்கும் என்று நல்லதம்பி எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், அவருக்கு உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா, முன்னாள் எம்எல்ஏ நல்லதம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu) இந்நிலையில் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்திற்கு நல்லதம்பி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், ”நான் மன்றத்திலும், கழகத்திலும் என்னால் முடிந்தவரை கிட்டதட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறப்பான முறையில் தங்களிடம் கெட்ட பெயர் வாங்காமல் இயக்கத்திற்காகவும் கேப்டனின் குடும்பத்திற்காகவும், என்னால் முடிந்த வரை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறேன். தருமபுரியில் நடந்து முடிந்த பொதுக் குழுவில் விஜய பிரபாகரனை கழக இளைஞரணி செயலாளராக அறிவித்தமைக்கு என்னுடைய உளமாற வாழ்த்துகளை மனதார தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது குரல் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் கேப்டனின் குரலாக ஒளிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன்.

