ETV Bharat / state

தீபாவளி சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியது!

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்பட உள்ள சிறப்பு ரயில்களுக்கான பயண டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 8:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை:ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளி்ட்ட தென்மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை சரியாக 8 மணிக்கு தொடங்கியது.

ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக சென்னையில் இருந்து செங்கோட்டை, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நகரங்களுக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (செப்.17) புதன்கிழமை காலை சரியாக 8 மணிக்கு தொடங்கியது.

பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில்கள் என்பதால், டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவை விற்று தீர்த்துவிடுவது வழக்கம். இதனை கருத்தில் கொண்டு, பயணிகள் தங்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவை ஆன்லைனிலும், ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களிலும் ஆர்வமுடன் மேற்கொண்டனர்.

தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள்:

வழித்தடம்ரயில் எண்தேதிநேரம்
நாகர்கோவில் - தாம்பரம்06012செப்.28, அக்.05, 12, 19, 26 இரவு 11.15 - மதியம் 12.30
தாம்பரம் - நாகர்கோவில்06012செப். 29, அக்.06, 13, 20, 27பிற்பகல் 3.30 - காலை 05.15
சென்ட்ரல் - நாகர்கோவில் 06053அக். 1, 8, 15, 22, 29 காலை 04.15 - இரவு 08.30
நாகர்கோவில் - சென்ட்ரல்06054செப். 30, அக். 7, 14, 21, 28 காலை 09.15 - இரவு 11.30
எழும்பூர் - திருநெல்வேலி06069செப்.26 அக்.3, 10, 17, 24மதியம் 12.30 - அதிகாலை 1.30
திருநெல்வேலி - எழும்பூர்06070செப். 25, அக்.2, 9, 16, 23 இரவு 9.30 - காலை 10.00
சென்னை - தூத்துக்குடி06018செப். 29, அக். 6, 13, 20, 27 இரவு 11.15 - காலை 10.45
தூத்துக்குடி - சென்னை06017செப்.30 அக். 7, 14, 21, 28 மதியம் 12.3 - இரவு 11.15
சென்ட்ரல் - செங்கோட்டை 06121செப். 24, அக். 1, 8, 15, 22 மாலை 03.10 - காலை 06.30
செங்கோட்டை -சென்ட்ரல் 06121செப். 25, அக்.2, 9, 16, 23 இரவு 09.00 - காலை 11.30

இதையும் படிங்க: தீபாவளிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்! எந்தெந்த ஊர்? என்ன தேதி? முன்பதிவு விவரங்கள் வெளியானது!

For All Latest Updates

TAGGED:

IRCTC ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுதீபாவளி சிறப்பு ரயில்DIWALI SPECIAL TRAINIRCTCDIWALI SPL TRAIN TICKET BOOKING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.