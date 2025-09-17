தீபாவளி சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியது!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்பட உள்ள சிறப்பு ரயில்களுக்கான பயண டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது.
Published : September 17, 2025 at 8:21 AM IST
சென்னை:ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளி்ட்ட தென்மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை சரியாக 8 மணிக்கு தொடங்கியது.
ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக சென்னையில் இருந்து செங்கோட்டை, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நகரங்களுக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (செப்.17) புதன்கிழமை காலை சரியாக 8 மணிக்கு தொடங்கியது.
பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில்கள் என்பதால், டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவை விற்று தீர்த்துவிடுவது வழக்கம். இதனை கருத்தில் கொண்டு, பயணிகள் தங்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவை ஆன்லைனிலும், ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களிலும் ஆர்வமுடன் மேற்கொண்டனர்.
தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள்:
|வழித்தடம்
|ரயில் எண்
|தேதி
|நேரம்
|நாகர்கோவில் - தாம்பரம்
|06012
|செப்.28, அக்.05, 12, 19, 26
|இரவு 11.15 - மதியம் 12.30
|தாம்பரம் - நாகர்கோவில்
|06012
|செப். 29, அக்.06, 13, 20, 27
|பிற்பகல் 3.30 - காலை 05.15
|சென்ட்ரல் - நாகர்கோவில்
|06053
|அக். 1, 8, 15, 22, 29
|காலை 04.15 - இரவு 08.30
|நாகர்கோவில் - சென்ட்ரல்
|06054
|செப். 30, அக். 7, 14, 21, 28
|காலை 09.15 - இரவு 11.30
|எழும்பூர் - திருநெல்வேலி
|06069
|செப்.26 அக்.3, 10, 17, 24
|மதியம் 12.30 - அதிகாலை 1.30
|திருநெல்வேலி - எழும்பூர்
|06070
|செப். 25, அக்.2, 9, 16, 23
|இரவு 9.30 - காலை 10.00
|சென்னை - தூத்துக்குடி
|06018
|செப். 29, அக். 6, 13, 20, 27
|இரவு 11.15 - காலை 10.45
|தூத்துக்குடி - சென்னை
|06017
|செப்.30 அக். 7, 14, 21, 28
|மதியம் 12.3 - இரவு 11.15
|சென்ட்ரல் - செங்கோட்டை
|06121
|செப். 24, அக். 1, 8, 15, 22
|மாலை 03.10 - காலை 06.30
|செங்கோட்டை -சென்ட்ரல்
|06121
|செப். 25, அக்.2, 9, 16, 23
|இரவு 09.00 - காலை 11.30
இதையும் படிங்க: தீபாவளிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்! எந்தெந்த ஊர்? என்ன தேதி? முன்பதிவு விவரங்கள் வெளியானது!