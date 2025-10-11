சென்னை டூ திருவனந்தபுரம் தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்!
தீபாவளிக்கு சென்னையில் இருந்து கேரள மாநிலத்தின் திருவனந்தபுரத்துக்கு செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில் சேவையை அறிவித்துள்ளது.
Published : October 11, 2025 at 1:41 PM IST
சென்னை: திருவனந்தபுரம் வடக்கு - சென்னை எழும்பூர் - திருவனந்தபுரம் வடக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை (அக்டோபர்.12) ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8.00 மணி முதல் தொடங்குகிறது என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் வரும் 20 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களும் சொந்த ஊருக்கு செல்வது வழக்கம். ஆகையால் இந்த பண்டிகை காலத்தில் கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக காணப்படும் இதனை கருத்தில் கொண்டு, ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில் சேவைகளை அறிவித்து வருகிறது.
அந்த வகையில், திருவனந்தபுரம் வடக்கு - சென்னை எழும்பூர் - திருவனந்தபுரம் வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த ரயில் (வண்டி எண். 06108) அக்டோபர் 21 (செவ்வாய்க்கிழமை) மாலை 5.10 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து சென்னை எழும்பூருக்கு புறப்படும்.
Diwali Special Trains will be operated between #Thiruvananthapuram North – #Chennai Egmore – Thiruvananthapuram North Express Specials— Southern Railway (@GMSRailway) October 10, 2025
Passengers, Kindly take note and plan your #travel
Advance Reservation for the above Festival Special Trains will open at 08.00 hrs on… pic.twitter.com/WKMxROpRp1
வர்கலா, கொல்லம், காயங்குளம், மாவேலிக்கரை, செங்கனூர், திருவல்லா, சங்கனாச்சேரி, கோட்டயம், எர்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூர், பாலக்காடு, போதனூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூர், பெரம்பூர் வழியாக மறுநாள் (அக்.22) காலை 11.00 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரை வந்தடையும்.
மறுமார்க்கமாக (வண்டி எண். 06107) சென்னை எழும்பூர் - திருவனந்தபுரம் வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் அக்டோபர் 22 (புதன்கிழமை) மதியம் 1.25 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரிலிருந்து புறப்படும். பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போதனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், சங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கனூர், மாவேலிக்கரை, காயங்குளம், கொல்லம், வர்கலா வழியாக மறுநாள் காலை 8.00 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கை வந்தடையும்.
பெட்டி அமைப்பு & முன்பதிவு: 16 ஏசி மூன்று அடுக்கு பெட்டிகள், 2 ஸ்லீப்பர் வகுப்பு பெட்டிகள் & 2 லக்கேஜ் கம் பிரேக் வேன்களுடன் ரயில் சேவை இயங்கும். இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு அக்டோபர்.12 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நாளை காலை 8.00 மணிக்கு தொடங்கும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.