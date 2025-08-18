சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, டிக்கெட் முன்பதிவுகள் இன்று முதல் தொடங்கவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
பண்டிகை என்றாலே வெளியூர்களில் தங்கி வேலை செய்பவர்கள், தங்களது சொந்த ஊருக்குச் சென்று குடும்பத்தினருடன் கொண்டாட ஆசைப்படுவார்கள். அதற்கேற்றாற்போல், பயணிகளுக்கு சௌகர்யம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் வகையில் பண்டிகைகால சிறப்பு பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்கள் அந்தந்த நிர்வாகங்களால் இயக்கப்படுகின்றன.
ரயில்வேயை பொருத்தவரை, 60 நாட்களுக்கு முன்பே ரயில்வே நிர்வாகம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் வசதி உள்ளது. குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்களில் இந்த முன்பதிவு வசதியானது பலருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு வருகிற அக்டோபர் 20ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (ஆகஸ்ட் 18) காலை 8 மணி முதல் தொடங்கவிருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது. இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அறிக்கையில்,
அக்டோபர் 17ஆம் தேதிக்கான ரயில் டிக்கெட்டை ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதியும் (இன்று),
அக்டோபர் 18ஆம் தேதிக்கான ரயில் டிக்கெட்டை ஆக்ஸ்ட் 19ஆம் தேதியும் (நாளை),
அக்டோபர் 19ஆம் தேதிக்கான ரயில் டிக்கெட்டை ஆக்ஸ்ட் 20ஆம் தேதியும்
அக்டோபர் 20ஆம் தேதிக்கான டிக்கெட்டை ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதியும்
புக்கிங் செய்துகொள்ளலாம். அதாவது இன்றிலிருந்து அடுத்த 60 நாட்கள் கழித்து வரக்கூடிய தேதிகளில் அடுத்தடுத்த நாட்களுக்கான டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்யமுடியும்.
இந்த டிக்கெட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் வழியாகவும், டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களிலும் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
ஏற்கனவே சென்னையில் இருந்து மதுரை, தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில் போன்ற தென் மாவட்டங்களுக்கு போகிற பாண்டியன், முத்துநகர், நெல்லை, பொதிகை, கன்னியாகுமரி விரைவு ரயில்களில் 2ஆம் வகுப்பு ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளில் டிக்கெட் முன்பதிவானது, நேற்றே (ஆகஸ்ட் 17) முடிந்து காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாறியிருக்கிறது.
குறிப்பாக, நேற்று (ஆகஸ்ட் 17) காலை 11 மணியளவிலேயே பாண்டியன் மற்றும் பொதிகை ஆகிய ரயில்களில் காத்திருப்பு வரிசையும் முடிந்து “ரெக்ரிட்” காட்டியது. அதேபோல், சென்னையிலிருந்து நாகர்கோவில் வழியாக திருவனந்தபுரம் செல்கிற அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் நெல்லை, நாகர்கோவில் ஆகிய நிறுத்தங்களுக்கான முன்பதிவும் முடிந்துவிட்டது. அதேபோல், சென்னையில் இருந்து மேற்கு மாவட்டங்களுக்கு போகிற சேரன், நீலகிரி விரைவு ரயில்களிலும் 2ஆம் வகுப்பு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் மற்றும் 3ஆம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிகளிலும் டிக்கெட் முன்பதிவு நிறைவடையவுள்ளது.
20% சலுகை இருக்கு மறந்துறாதீங்க
இதுபோன்று பண்டிகை காலங்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று திரும்புபவர்களுக்கு வசதியாக ‘ரவுண்டு டிரிப் பேக்கேஜ்’ வசதியை ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது. அதன்படி, ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டை சேர்த்து பதிவு செய்தால், மொத்த கட்டணத்தில் 20% தள்ளுபடி கிடைக்கும். முன்கூட்டியே பயணத்தை திட்டமிடுவோர் இந்த சலுகையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
