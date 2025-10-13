ETV Bharat / state

பட்டாசுகளை பாதுகாப்பாக வெடிப்பது எப்படி? மாணவர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்

பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசுகளை வெடிப்பது குறித்து பள்ளியின் தலைமையாசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

வானவேடிக்கை (கோப்புப்படம்)
வானவேடிக்கை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மாணவர்கள் தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்கும் போது விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ள தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை, அதுதொடர்பாக பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் வழங்கியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது குறித்து அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என பள்ளி கல்வித்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் கண்ணப்பன் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

பட்டாசுகளை கொளுத்தும்போது தளர்வான ஆடைகள் உடுத்துவதை தவிருங்கள். டெரிகாட்டன், டெரிலின் ஆகிய எளிதில் தீ பற்றக்கூடிய ஆடைகளை அணியக்கூடாது.

  • பட்டாசுகள் கொளுத்தும் இடத்திற்கு அருகே ஒரு வாளி தண்ணீர் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
  • பட்டாசுகளை கொளுத்தி கையில் வைத்துக்கொண்டு வெடிக்க வேண்டாம். மாறாக, பாதுகாப்பாக தொலைவில் வைத்தே வெடியுங்கள்.
  • பாட்டில்களில் பட்டாசுகளை உள்ளே செலுத்தி வெடிக்க செய்யாதீர்கள்.
  • ராக்கெட்டுகளை வெட்ட வெளியில் குடிசைகள் இல்லாத பகுதிகளில் மட்டுமே செலுத்துங்கள்.
  • பட்டாசுகளை கூட்டமான பகுதிகளிலும் தெருக்களிலும் மற்றும் சாலைகளிலும் வெடிக்காதீர்கள்.
  • பட்டாசுகளை விற்பனை செய்யும் கடைக்கு முன்னரோ அருகிலோ வெடிக்காதீர்கள்.
  • குழந்தைகள் பட்டாசுகளை பெற்றோர்களின் முன்னிலையில் அவர்களது பாதுகாப்பின் கீழ் வெடிக்க வேண்டும்.
  • மருத்துவமனைக்கு அருகாமையில் பட்டாசுகளை வெடிக்காதீர்கள்.
  • விலங்குகளை துன்புறுத்தும் வகையிலும் அவைகள் பயப்படும் வகையிலும் பட்டாசுகளை வெடிக்காதீர்கள்.
  • பெட்ரோல் பங்குகளுக்கு அருகாமையில் பட்டாசுகளை வெடிக்காவோ . கொளுத்தவோ செய்யாதீர்கள்.
  • இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை பட்டாசுகளை வெடிக்காதீர்கள்.
  • அதிக சப்தமுள்ள பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டாம். ஏனெனில் அது உடலையும் மனநிலையும் பாதிக்கும். காதுகள் செவிடாகக் கூடும். ஒருநாள் கொண்டாட்டத்திற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் துன்பப்பட வேண்டாம்.
  • குழந்தைகள் மற்றும் வயதானோர் இருக்கும் இடங்களில் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டாம்.
  • கடந்த ஆண்டை போன்றே இந்த ஆண்டும் அரசின் நடைமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுத்தி மகிழ்ச்சி நிறைந்த விபத்து இல்லாத தீபாவளியாக கொண்டாடும் வகையில் தலைமை ஆசிரியர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட வேண்டும்.
  • தலைமையாசிரியர்கள் பள்ளியின் காலை இறை வணக்கத்துக்கு பிறகோ அல்லது அணி திரளும்போதோ தோராயமாக 5 நிமிடங்களுக்கு தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரைவுயாற்ற வேண்டும்.
  • மாணவர்களிடையே தீபாவளி பண்டிகையினை விபத்தில்லா வகையில் எவ்வாறு கொண்டாடுவது என்பது குறித்து அவர்களது அறிவுக்கூர்மையை சோதித்து பார்த்தல் வேண்டும்.
  • ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி தருணத்தில் 5 -லிருந்து 10 நிமிடம் தீ பாதுகாப்பு செய்திகள் குறித்து நிகழ்ச்சி நடத்துதல் வேண்டும்.
  • தீ பாதுகாப்பு குறித்து வரைபட போட்டி நடத்தி சிறந்ததாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரைபடத்திற்கு பரிசளித்தல் வேண்டும்.
  • வெடிக்காத பட்டாசுகளை குனிந்து பரிசோதிப்பதை தவிர்த்தல் வேண்டும்.
  • விவரம் அறியாத இளஞ்சிறார்களை வெடிகளை கொளுத்த அனுமதிக்காமல் இருத்தல் வேண்டும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பட்டாசு வெடிப்பது விழிப்புணர்வுSAFETY MEASURES FOR CRACKERS BURSTCRACKERSDIWALI 2026CRACKERS BURSTING SAFETY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.