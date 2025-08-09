Essay Contest 2025

கொடைக்கானலில் 10 மீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் கட்டடம் கட்டக்கூடாது - மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் எச்சரிக்கை! - WAITING FOR KODAIKANAL BUILDING

கொடைக்கானலில் 10 மீட்டருக்கும் உயரமாக கட்டடம் கட்டுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி ஜெயபாரதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி ஜெயபாரதி ஆய்வு
மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி ஜெயபாரதி ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 8:26 PM IST

திண்டுக்கல்: மலை பிரதேசங்களில் 10 மீட்டர் உயரத்திற்கு குறைவான கட்டடங்களை மட்டுமே கட்ட வேண்டும், மீறி கட்டடங்களை கட்டுவோர் மீது அபராதம் விதிப்பதுடன் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஜெயபாரதி தெரிவித்தார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானலில் கடந்த சில மாதங்களாக பல்வேறு பகுதிகளில் அரசு அனுமதி பெறாமலும், விதிமீறியும் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக புகார்கள் வந்தது. கட்டட விதிமீறல்களை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக நீதிமன்றம் உத்தரவின்பேரில் விதி மீறி கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியது.

குறிப்பாக, விதி மீறி கட்டியுள்ள சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்ட கட்டடங்களை கண்டறிந்து அவற்றிற்கு நோட்டீஸ் வழங்கி அதிகாரிகள் காலக்கெடு வழங்கினர். இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக நோட்டீஸ் வழங்கியும் அனுமதி பெற விண்ணப்பிக்காத கட்டடங்களுக்கு அரசு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து கொடைக்கானலில் பாம்பார்புரம் பகுதியில் விதிமீறிய கட்டடத்தை திண்டுக்கல் மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி நேரில் ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வில் அரசு விதித்திருக்கும் அனுமதியை மீறி கட்டடங்கள் கட்டி இருப்பது தெரிய வந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து இந்த கட்டடங்களுக்கு நகராட்சி சார்பாக நோட்டீஸ் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்த மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி கட்டட உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைத்தார். மேலும், கூடுதலாக கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்றும் கட்டட உரிமையாளருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்த மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி ஜெயபாரதி, ''மலைப்பகுதிகளில் விதிகளை மீறிய கட்டடங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டீஸ் வழங்கி வருகிறோம். அதனையும் மீறி இருக்கக்கூடிய கட்டடங்களுக்கு சீல் வைக்கப்படும். மேலும், மலை பிரதேசங்களில் 10 மீட்டர் உயரத்திற்கும் குறைவான கட்டடங்களை மட்டுமே கட்ட வேண்டும், மீறி கட்டடங்களை கட்டுவோர் மீது அபராதம் விதிப்பதுடன் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்று எச்சரித்தார்.

இதையும் படிங்க: அடுத்த 60 நாட்களுக்குள் அனைத்து தெரு நாய்களுக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி! மேயர் பிரியா அசத்தல் அறிவிப்பு!

TAGGED:

KODAIKANAL BUILDING CONSTRUCTIONKODAIKANALகொடைக்கானல்திண்டுக்கல்WAITING FOR KODAIKANAL BUILDING

