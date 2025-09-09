தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான மனு! ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி!
விளம்பர நோக்கத்துடன் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Published : September 9, 2025 at 3:08 PM IST
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் மோசடி குறித்த விவரங்களை தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கை ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 17-வது மக்களவைத் தேர்தலில், வாக்காளர் பட்டியலில் போலி வாக்காளர்கள், ஒரே முகவரியில் அதிக எண்ணிக்கையில் வாக்காளர்கள் என மிகப் பெரிய மோசடி நடந்துள்ளதாக மக்களவையின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டி வருகிறார். இது தொடர்பாக, பீகார் மாநிலத்தில் "வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை" என்ற பெயரில் பேரணியை ராகுல் காந்தி நடத்தி வருகிறார். இதில் இந்தியா கூட்டணியின் தலைவர்களில் ஒருவரான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு ராகுல் காந்தியின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
இந்த நிலையில், வாக்கு திருட்டு குற்றச்சாட்டு தொடர்பான எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் புகாருக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உரிய விளக்கம் அளிக்காமல், அவரை மிரட்டும் வகையில் நோட்டீஸ் அனுப்புவது ஜனநாயக அமைப்புகளை பலவீனப்படுத்தும். எனவே இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என சென்னை கோடம்பாக்கத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வெங்கட சிவகுமார் உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில் அவர், அனைத்து தொகுதிகளுக்குமான வாக்காளர் பட்டியல் தரவுகளை, பொதுமக்கள் பார்வைக்கு இணையத்தில் PDF வடிவில் வெளியிட தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும், வாக்காளர் பட்டியல் மோசடி புகார்கள் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், விசாரணைகள் குறித்த முழுமையான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த பொது நல வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. விளம்பர நோக்கத்துடன் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.