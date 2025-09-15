தொடரும் சிறைவாசம் - ஏர்போர்ட் மூர்த்தியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி!
ஏர்போர்ட் மூர்த்தி ஏற்கனவே குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ஜாமீன் மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
Published : September 15, 2025 at 8:54 PM IST
சென்னை: கொலை முயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள புரட்சி தமிழகம் கட்சித் தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தியின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
புரட்சி தமிழகம் கட்சி தலைவர் ’ஏர்போர்ட்’ மூர்த்தி, யூடியூப் சேனில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனை தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தார். இது, விசிகவினர் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி வந்தது. இந்த சூழலில், கடந்த ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி, சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தமிழ்நாடு டிஜிபி அலுவலக நுழைவுவாயில் அருகே அவரை விசிகவை சேர்ந்த சிலர் தாக்கியதாக தெரிகிறது. பதிலுக்கு, அவர்களை ஏர்போர்ட் மூர்த்தியும் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சிறிய கத்தியால் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி தாக்கியதாக விசிகவினர் தரப்பில் கூறப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக இரு தரப்பினரும் காவல்துறையில் தனித்தனியாக புகார் அளித்தனர். இதில், விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் அளித்த புகாரின் பேரில், ஆபாசமாக பேசுதல், கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துதல், கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது மெரினா காவல்துறை
வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரை செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி கைது செய்தது. மேலும், அவரை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், தனக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கோரி, ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர் தரப்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த மனுவில், "அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கும் நோக்கில் எனக்கு எதிராக இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. என்னை தாக்கியது தொடர்பாக நான் அளித்த புகாரின் கீழ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் யாரையும் போலீசார் இதுவரை கைது செய்யவில்லை. ஆனால் தனக்கு எதிராக மட்டுமே கைது நடவடிக்கையை போலீசார் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
பொய் புகாரில் காவல்துறை என்னை கைது செய்துள்ளது. எனக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் எந்த உண்மையும் இல்லை. எனவே, என்னை ஜாமீனில் விடுவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதற்காக, நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருக்கிறேன்" என அவர் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனுவானது, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, ஏர்போர்ட் மூர்த்தி ஏற்கனவே குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால், அவரது ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்வதாக கூறி உத்தரவிட்டார்.