காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம்! உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
சென்னை: காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பிக்கு கைது உத்தரவு பிறப்பித்த மாவட்ட நீதிபதி மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் விஜிலன்ஸ் விசாரணை அறிக்கையை உயர் நீதிமன்ற நிர்வாக குழுவுக்கு அனுப்ப சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பூசிவாக்கத்தில் பேக்கரி நடத்தி வந்த சிவா என்பவரின் கடைக்கு அதே பகுதியைச் சோ்ந்த முருகன் என்பவா் பொருள்கள் வாங்க வந்த நிலையில் இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தகராறில் கடையில் இருந்த சிவாவின் மருமகன் லோகேஷ் மற்றும் ஊழியா்களை முருகன் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து இரு தரப்பினரும் வாலாஜாபாத் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். முருகன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. பேக்கரி உரிமையாளா் சிவா அளித்த புகாரில் முருகன் மீதும் தனித்தனியாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இந்நிலையில் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தும் சிவா மற்றும் 5 போ் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என முருகன் தரப்பில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது.

முறையீட்டை ஏற்ற முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம், காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி சங்கா் கணேஷூக்கு கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தாவிட்டால், கைது நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ள வேண்டியதிருக்கும் என டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷை எச்சரித்தது. இந்நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படாததால் டிஎஸ்பி சங்கா் கணேஷை காஞ்சிபுரம் கிளைச் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதையடுத்து, டிஎஸ்பி சங்கா் கணேஷ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து காஞ்சிபுரம் எஸ்பி, டி எஸ் பி மற்றும் வாலாஜாபாத் காவல்துறை ஆய்வாளர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், பேக்கரி உரிமையாளரும், நீதிபதியின் பாதுகாப்பு அதிகாரியின் மாமனார் சிவா-வுக்கு எதிராக முருகன் தொடர்ந்த வழக்கில் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இது அதிகார துஷ்பிரயோகம் என்பதால், இந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரப்பட்டிருந்தது.

இரு தரப்பினருக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்பட்டு, வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அளிக்கப்பட்ட புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. முடித்து வைக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என விசாரணை அதிகாரியான டி.எஸ்.பி.யை நீதிமன்றத்தில் அமர வைத்து இறுதியில் சிறையில் அடைக்க மாவட்ட நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், கைது நடவடிக்கைக்கு தடை விதித்ததுடன், உயர் நீதிமன்ற விஜிலென்ஸ் பதிவாளர் விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி என். சதீஷ்குமார் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, விஜிலென்ஸ் பதிவாளர் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.

அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் முகிலன், மாவட்ட நீதிபதி உத்தரவின்பேரிலேயே சம்பந்தப்பட்ட பேக்கரியை உணவு பொருள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனை செய்ததாக குறிப்பிட்டார்.

இதையடுத்து, நிர்வாகரீதியில் மாவட்ட நீதிபதிக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க ஏதுவாக, விஜிலன்ஸ் பதிவாளரின் விசாரணை அறிக்கையை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நிர்வாக குழு மற்றும் நீதிபதிகள் பணியிட மாற்ற குழுவுக்கு அனுப்ப உத்தரவிட்ட நீதிபதி சதீஷ்குமார், வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.

ETV Bharat Logo

