ETV Bharat / state

நாய்க்கடி சம்பவங்களை தடுக்க வேண்டுமே தவிர நாய்களை துன்புறுத்தக் கூடாது: உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்! - MHC ABOUT DOG BITE

தோராயமாக கடந்த ஆண்டில் 20,000 நாய்க்கடி சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டதைக் கேட்டு நீதிபதிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 8:38 AM IST

1 Min Read

சென்னை: தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமே தவிர, அதற்காக நாய்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

சென்னையில், உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ராட்வீலர் நாய்கள் கடித்து சிறுவர் - சிறுமியர் மற்றும் வயதானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், இதுபோன்ற ஆக்ரோஷமான நாய்களை தடை செய்வது அல்லது முறைப்படுத்துவதற்கு சென்னை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரி, கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ்.தமிழ்வேந்தன் என்பவர் பொது நல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர் மோகன் அமர்வின் முன்பு நேர்ரு (ஆகஸ்ட் 14) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சென்னை மாநகராட்சி கால்நடை துறை அதிகாரி கமால் உசேன் நேரில் ஆஜராகி அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.

அந்த அறிக்கையில், கணக்கெடுப்பின்படி சென்னையில் 1.80 லட்சம் தெரு நாய்கள் உள்ளன. அவற்றை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு இடத்தில் பிடிக்கப்படும் நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டு, தடுப்பூசி போடப்பட்டு மீண்டும் அதே பகுதியில் விடப்படுகின்றன. இதற்காக ஏற்கனவே ஐந்து கருத்தடை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும் 10 மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' திட்டம் தொடர்பான பொதுநல மனு ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி!

விசாரணையின் போது, எத்தனை நாய்க்கடி சம்பவங்கள் இதுவரை நடைபெற்றுள்ளன என தலைமை நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியதற்கு பதில் அளித்த கால்நடைத்துறை அதிகாரி, தோராயமாக கடந்த ஆண்டில் 20,000 சம்பவங்கள் நடைபெற்று இருக்கலாம் என்று தெரிவித்தார்.

இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த நீதிபதிகள், தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசி போட்டு மீண்டும் அதே பகுதியில் விடுவதற்கு பதிலாக அவற்றிற்கு தனி காப்பகங்கள் அமைத்து பராமரிக்க வேண்டும் எனவும், அவற்றிக்கு முறையான உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினர்.

தொடர்ந்து, இது தொடர்பாக விரிவான திட்டத்துடன் அறிக்கை தாக்கல்செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், அதே சமயம் நாய்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தினர். மேலும் தெரு நாய் பிரச்சினை தொடர்பான வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்து வருவதாகக் கூறி, இந்த வழக்கின் விசாரணையை மூன்று வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமே தவிர, அதற்காக நாய்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

சென்னையில், உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ராட்வீலர் நாய்கள் கடித்து சிறுவர் - சிறுமியர் மற்றும் வயதானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், இதுபோன்ற ஆக்ரோஷமான நாய்களை தடை செய்வது அல்லது முறைப்படுத்துவதற்கு சென்னை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரி, கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ்.தமிழ்வேந்தன் என்பவர் பொது நல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர் மோகன் அமர்வின் முன்பு நேர்ரு (ஆகஸ்ட் 14) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சென்னை மாநகராட்சி கால்நடை துறை அதிகாரி கமால் உசேன் நேரில் ஆஜராகி அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.

அந்த அறிக்கையில், கணக்கெடுப்பின்படி சென்னையில் 1.80 லட்சம் தெரு நாய்கள் உள்ளன. அவற்றை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு இடத்தில் பிடிக்கப்படும் நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டு, தடுப்பூசி போடப்பட்டு மீண்டும் அதே பகுதியில் விடப்படுகின்றன. இதற்காக ஏற்கனவே ஐந்து கருத்தடை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும் 10 மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' திட்டம் தொடர்பான பொதுநல மனு ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி!

விசாரணையின் போது, எத்தனை நாய்க்கடி சம்பவங்கள் இதுவரை நடைபெற்றுள்ளன என தலைமை நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியதற்கு பதில் அளித்த கால்நடைத்துறை அதிகாரி, தோராயமாக கடந்த ஆண்டில் 20,000 சம்பவங்கள் நடைபெற்று இருக்கலாம் என்று தெரிவித்தார்.

இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த நீதிபதிகள், தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசி போட்டு மீண்டும் அதே பகுதியில் விடுவதற்கு பதிலாக அவற்றிற்கு தனி காப்பகங்கள் அமைத்து பராமரிக்க வேண்டும் எனவும், அவற்றிக்கு முறையான உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினர்.

தொடர்ந்து, இது தொடர்பாக விரிவான திட்டத்துடன் அறிக்கை தாக்கல்செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், அதே சமயம் நாய்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தினர். மேலும் தெரு நாய் பிரச்சினை தொடர்பான வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்து வருவதாகக் கூறி, இந்த வழக்கின் விசாரணையை மூன்று வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

STRAY DOG BITE ISSUECHENNAI HCதெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள்சென்னை உயர் நீதிமன்றம்MHC ABOUT DOG BITE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.