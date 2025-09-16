தேர்தலில் வாக்களிக்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் என்னென்ன? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி!
மாற்றுத் திறனாளிகள் சட்ட விதிகளை தேர்தல் ஆணையம் கட்டாயமாக அமல்படுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : September 16, 2025 at 4:12 PM IST
சென்னை: மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடிகளை எளிதில் அணுகும் வகையில் உரிய வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலின் போது, மாற்றுத் திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடிகளை எளிதில் அணுகுவதற்கான வசதிகள் செய்துகொடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது தொடர்பாக மாற்றுத்திறனாளி வைஷ்ணவி ஜெயகுமார் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், கடந்த தேர்தலின் போது வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்ல போதுமான சக்கர நாற்காலிகள், வாக்கு மையத்திற்கு செல்வதற்கான சாய்வுதள பாதைகள், உதவிக்கான ஆட்கள் வசதி செய்து தரப்படவில்லை என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்த போது மனுதாரர் தரப்பில் இது தொடர்பாக பல்வேறு வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. அதில், "மாற்றுத்திறனாளிகள் சட்டத்தின் கீழ் வகுக்கப்பட்ட விதிகளை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடிகளை அணுகுவதற்கு, சாய்வுதளம் அமைத்தல் உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும். இணையதளத்தில் தேர்தல் தொடர்பான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள பார்வை குறைபாடுடையோர் பயன்படுத்தும் வகையில் மாற்றியமைக்க வேண்டும்" எனவும் வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, மாற்றுத் திறனாளிகள் சட்ட விதிகளை கட்டாயமாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும், இந்த விதிகள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். மேலும்,கடந்த தேர்தலில் இந்த விதிகள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? என ஆய்வு செய்து விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்யவும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை 4 வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.