முதலமைச்சரை 'அங்கிள்' என விஜய் அழைத்ததில் என்ன தவறு? இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் கேள்வி! - DIRECTOR KS RAVIKUMAR ABOUT VIJAY

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை, நடிகர் விஜய் நேரில் சந்தித்தால் எப்படி பேசுவாரோ அதை போல் தான் மேடையில் பேசியதாக இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் தெரிவித்தார்.

இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 2:39 PM IST

காஞ்சிபுரம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை, நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் அங்கிள் என அழைத்ததில் தவறு இருப்பதாக தெரியவில்லை என இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் கூறியுள்ளார்.

காஞ்சிபுரத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “படையப்பா, தெனாலி, அவ்வைசண்முகி, பஞ்ச தந்திரம், தசாவதாரம், வில்லன், வரலாறு, நாட்டாமை போன்ற படங்களை ரீ ரிலீஸ்-க்கு கேட்கிறார்கள். குறிப்பாக படையப்பா, கிராபிக்ஸ், டால்பி அட்மாஸ் போன்ற இன்றைய தொழில்நுட்பத்துக்கேற்ற வகையிலான அனைத்து மாற்றமும் செய்யப்பட்டு ரீ ரிலீஸ்-க்கு தயாராக உள்ளது. படத்தின் தயாரிப்பாளர் தேதி குறிப்பிட்டுவிட்டால் படையப்பா படம் மறுபடியும் வெளியாகும்” என்றார்.

தொடர்ந்து அடுத்த படம் குறித்தும், ரஜினி மற்றும் கமலை வைத்து படம் இயக்குவீர்களா? என கேட்டதற்கு, “நான் தற்போது பெரிய ஹீரோக்களை வைத்து படம் இயக்குவதற்கு தயாராக இல்லை. தற்போது நான் படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகின்றனர். நடிகர் ரவி மோகன் மற்றும் ஆந்திர துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் ஆகியோருடன் படங்களில் நடித்து வருகிறேன்.

கலெக்ஷன் தான் முக்கியம்

அவர் மேலும் பேசுகையில், “ஒரு படத்திற்கு கலவையான விமர்சனம் வருவது வழக்கம் தான். ஆனால், இன்றைய காலத்தில் மக்கள் வரவேற்பை விட கலெக்ஷன் தான் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது” என்றார்.

இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலமைச்சரை 'அங்கிள்' என அழைத்ததில் தவறில்லை

இதையடுத்து, அவரிடம் விஜய் மாநாட்டில் முதலமைச்சரை அங்கிள் என குறிப்பிட்டது பற்றி கேட்டதற்கு, “அரசியலுக்கும், எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. எனக்கு அதில் அனுபவமும் கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரை விஜய், முதலமைச்சரை அங்கிள் என குறிப்பிட்டதில் தவறு இருப்பதாக தெரியவில்லை. அவர் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்தால் எப்படி பேசுவாரோ அதே போல் தான் மேடையில் பேசினார். அதை ஒரு கும்பல் வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்த்து, விமர்சித்து வருகிறது.

நான் ரெட் ஜெண்ட் மூவிஸில் பல திரைப்படங்களை இயக்கியும் உள்ளேன், நடித்தும் உள்ளேன். அப்போது நான் பல முறை முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பார்த்துள்ளேன். நானும் அவரை அங்கிள் என்று தான் அழைப்பேன். அதனால், எதார்த்தமாக தான் விஜய் அங்கிள் என அழைத்தார். அதில் தவறு எதுவுமில்லை” என்றார்.

