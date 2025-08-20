ETV Bharat / state

10 இடங்களில் என்ஐஏ சோதனை - கொடைக்கானலில் பிரியாணி கடை உரிமையாளர் கைது! - NIA RAID

திண்டுக்கல், கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வந்த தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகளின் சோதனை நிறைவடைந்தது.

சோதனை முடிந்து சென்ற என்ஐஏ அதிகாரிகள்
சோதனை முடிந்து சென்ற என்ஐஏ அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 5:12 PM IST

திண்டுக்கல்: தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் இன்று அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். இதில் கொடைக்கானல் ஆம்பூர் பிரியாணி கடை உரிமையாளர் இன்பத்துல்லா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திண்டுக்கல் பூச்சிநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள ஜின்னா நகரில் வசித்து வருபவர் ஷேக் அப்துல்லா. பெயிண்டராக வேலை பார்த்து வரும் இவர், எஸ்டிபிஐ (SDPI) கட்சியின் மாவட்டப் பொருளாளராக உள்ளார். இந்நிலையில், இன்று காலை 6 மணிக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் 4 பேர், அதிரடியாக ஷேக் அப்துல்லாவின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

என்ஐஏ அதிரடி சோதனை

திருபுவனம் ராமலிங்கம் கொலை வழக்கு மற்றும் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், ஷேக் அப்துல்லா வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டதாக என்ஐஏ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால், இவர் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பில் இருந்தவர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காட்சி
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடந்த இந்த சோதனையில், ஷேக் அப்துல்லா மற்றும் அவரது மனைவியின் செல்போன் மற்றும் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் உறுப்பினர் அடையாள அட்டைகளை பறிமுதல் செய்த என்ஐஏ அதிகாரிகள், வரும் 25-ம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திச் சென்றதாக ஷேக் அப்துல்லா தெரிவித்தார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த அவரது ஆதரவாளர்கள் என்ஐஏ-வை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

10 இடங்களில் சோதனை

அதேபோல, வத்தலக்குண்டு, ஒட்டன்சத்திரம் மற்றும் கொடைக்கானலில் உள்ள 5 இடங்கள் என உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது. குறிப்பாக, ஒட்டன்சத்திரத்தில் முகமது யாசின் என்பவர் வீட்டிலும், கொடைக்கானலில் கலையரங்கம் பகுதியில் உள்ள ஆம்பூர் பிரியாணி, டிப்போ பகுதியில் உள்ள ஆம்பூர் பிரியாணி மற்றும் பூம்பாறை பகுதி என 5 இடங்களிலும் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

பிரியாணி கடை உரிமையாளர் கைது

கைது செய்யப்பட்ட நபர்
கைது செய்யப்பட்ட நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்த சோதனையின் முடிவில், கொடைக்கானல் பூம்பாறை பகுதியில் உள்ள இரண்டு நபர்களிடம் இருந்து செல்போன்களை கைப்பற்றிய அதிகாரிகள், அவர்களை சென்னையில் உள்ள என்ஐஏ அலுவலகத்தில் செப்.1 ஆம் தேதி ஆஜராக சம்மன் வழங்கினர்.

மேலும், ஆம்பூர் பிரியாணி கடை உரிமையாளர் இன்பத்துல்லா என்பவரை, கொடைக்கானல் ஏரி சாலை பகுதியில் வைத்து கைது செய்த அதிகாரிகள், கொடைக்கானல் காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறனர். விரைவில் அவரை சென்னை அழைத்து செல்லப்படவுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

சோதனையின் பின்னணி

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருபுவனம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம். பாமகவை சேர்ந்த இவர், கடந்த 2019ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் படுகொலை செய்யப்பட்டார். ராமலிங்கம், மதமாற்றம் செய்வதைக் கண்டித்து வந்ததாகவும், அதனால் ஏற்பட்ட மோதலில் கொலை செய்யப்பட்டதாகவும் திருவிடைமருதூர் காவல்துறை நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

இந்த கொலை வழக்கில், 18 பேர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு, 10 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், 5 பேர் தேடப்படும் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து, வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு (என்ஐஏ) மாற்றம் செய்யப்பட்டது. பின்னர், இவ்வழக்கில் தனியாக வழக்குப் பதிவு செய்த என்ஐஏ அதிகாரி, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ராமலிங்கம் கொலை வழக்கு தொடர்பாக திண்டுக்கல், கொடைக்கானல், தென்காசி என தமிழ்நாட்டில் 10 இடங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள், இன்று காலை முதல் அதிரடியாக சோதனையில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

