பாஜக ஆட்சியில் ஊடக சுதந்திரத்தின் நிலைமை மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது - இந்து என்.ராம் வேதனை!
பத்திரிகையாளர்கள் மீது மத்திய பாஜக அரசு தொடர்ந்து பல்வேறு தாக்குதல்களை நடத்தி வருவதாக மூத்த பத்திரிகையாளர் இந்து என்.ராம் குற்றம்சாட்டினார்.
Published : September 8, 2025 at 6:23 PM IST
சென்னை: வடஇந்தியாவில் பத்திரிகையாளர்கள் மீதான பாஜக அரசுகளின் தொடர் ஒடுக்குமுறையை கண்டித்து தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் ஊடகவியலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
சென்னை எழும்பூரில் அமைந்துள்ள ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் ஊடகவியலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ''பத்திரிகையாளர்கள் மீதான பாஜக அரசுகளின் தொடர் ஒடுக்குமுறை, மூத்த ஊடகவியலாளர்கள் சித்தார்த் வரதராஜன், கரன் தாபார் ஆகியோர் மீது தேசதுரோக வழக்குப்பதிவானது, பீகார் (SIR) வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புச் சீராய்வில் நடைபெறும் முறைகேடுகளைக கண்டறிந்து வெளியிட்ட ஊடகவியலாளர் அஜித் அஞ்சும் மீதான வழக்குப்பதிவு ஆகியவற்றை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய மூத்த பத்திரிகையாளர் இந்து என்.ராம், '' வடஇந்தியாவில் டிஜிட்டல் ஊடகவியலாளர்களை தாக்கினால் மீதமுள்ள ஊடகவியலாளர்களும் பயப்படுவார்கள் என்கின்ற நோக்கிலேயே இந்த சட்ட ரீதியான தாக்குதலை மத்திய பாஜக அரசு நடத்தியுள்ளது. குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்றம் கைது செய்யக்கூடாது என தெரிவித்திருந்த நிலையிலும் மத்திய பாஜக அரசு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்திலும் தலைசிறந்த நீதிபதிகள் உள்ளனர். அவர்கள் ஊடக பத்திரிகையாளர்களின் சுதந்திரம் பறிபோகாத அளவிற்கு சில முடிவுகளை கொண்டு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கிறேன். பத்திரிகையாளர்கள் மீது மத்திய பாஜக அரசு தொடர்ந்து பல்வேறு தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. ஊடக சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மீது மத்திய அரசு தொடர்ந்து தாக்குதல் செய்து கொண்டே வருகிறது. டிஜிட்டல் மீடியாவை பொறுத்தவரையில் அனைத்தையும் ஒரே தளத்தில் கொண்டு வந்து அதனை அடக்கி அதன் மீது அதிக அபராதத்தை விதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ளது.
இன்றைய காலத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக பேச்சு சுதந்திரம், கருத்து சுதந்திரம், ஊடக சுகந்திரத்தின் நிலைமை உள்ளது. பாஜக ஆட்சி இல்லாத மாநிலங்களில் இந்த நிலை சற்று நல்ல முறையில் இருக்கலாம் ஆனால், பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது இது மோசமாக தான் உள்ளது'' என்றார்.
அதனை தொடர்ந்து பேசிய மூத்த பத்திரிகையாளர் நக்கீரன் கோபால், '' மத்திய பாஜக அரசு கிழக்கு இந்திய கம்பெனியை போன்று குஜராத் கம்பெனியாகும். டிஜிட்டல் ஊடகவியலாளர் போராட்டம் என்பது தமிழ்நாட்டில் இது தான் முதலாவது போராட்டம் ஆகும்.
2014 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஊடகவியலாளர் சுதந்திரக் குறியீடு 140 வது நாடாக இருந்தது. தற்பொழுது 161 வது நாடாக வந்துள்ளது. குறிப்பாக வடஇந்தியாவில் பாதிக்கப்படும் ஊடகவியாளர்களுக்கு பலம் சேர்க்கக் கூடிய வகையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளார்கள் என்பது மிகவும் சந்தோஷமான ஒன்று'' என்றார்.