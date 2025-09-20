டீசலுடன் ஐசோ- பியூட்டானால் கலப்பது வெற்றி தருமா? நிபுணர் கூறுவது என்ன?
டீசல் & ஐசோ - பியூட்டானால் கலவை திட்டத்தில் ஏற்படும் தரக் குறைபாடு, OEM உத்தரவாதம் இல்லாமை மற்றும் மூலப்பொருள் பற்றாக்குறை காரணமாக இத்திட்டத்தை தோல்வியடைய செய்யலாம் என நிபுணர் வளவன் அமுதன் கூறியுள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 4:50 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 5:39 PM IST
BY செ. சிவக்குமார்
சென்னை: முறையாக ஆய்வு செய்து பலகட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் டீசலையும், ஐசோ- பியூட்டானாலையும் கலக்கும் முயற்சியில் இறங்கினால், இந்தியா அதில் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை என மின்சார வாகன நிபுணர் வளவன் அமுதன் கூறியுள்ளார்.
இந்தியாவில் இனி எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் (E20 பெட்ரோல்) மட்டுமே கிடைக்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும், டீசலுடன் எத்தனால் கலக்கும் திட்டமும் செயல்பாட்டில் இருந்து வந்த நிலையில், அந்த திட்டம் தோல்வியடைந்துள்ளதாகவும், அதற்கு பதிலாக டீசலுடன் ஐசோ-ப்யூட்டானாலை கலக்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும் மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அண்மையில் அறிவித்தார். இந்நிலையில், இந்த திட்டம் வெற்றியாகுமா என்பது பற்றி பொதுபோக்குவரத்து மற்றும் மின்சார வாகன நிபுணர் வளவன் அமுதன் விரிவாக பேசியுள்ளார். அதுகுறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.
ஐசோ- பியூட்டானால் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
முதலில் நாம் அவரிடம் ஐசோ- பியூட்டானால் எதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது? என கேட்டதற்கு பதிலளித்த அவர், “பெட்ரோலிய பொருட்கள் மற்றும் வேளாண் பொருட்களை பயன்படுத்தி ஐசோ பியூட்டானால் இரண்டு வழிகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது. 'நாப்தா ஸ்டீம் க்ராக்கிங்' முறையில் ஹைட்ரஜனேற்றம் மூலம் ஐசோபியூட்டானால் பெறப்படுகிறது. இரண்டாவது முறையில், உயிரியல் (பயோ) வழியில், சர்க்கரை, கரும்புச் சாறு, மொலாஸஸ், வேளாண் கழிவுகள் போன்றவற்றை Clostridium போன்ற நுண்ணுயிரிகள் அல்லது மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஈஸ்ட் மூலம் புளிக்க செய்து (ferment), இடைநிலையாக எத்தனால் வழியாக ஐசோபியூட்டானால் தயாரிக்கப்படுகிறது” என்றார்.
ஐசோ- பியூட்டானால் எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகிறது ?
தொடர்ந்து அவரிடம் அது எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகிறது என கேட்டதற்கு, “ஐசோ - பியூட்டானாலின் எளிதில் எரியக்கூடியது. எனவே, நல்ல காற்றோட்டத்துடன் கூடிய இடங்களில், மூடி வைக்கப்பட்ட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அல்லது உயர் அடர்த்தி பாலிஎதிலீன் டாங்குகளில் சேமிக்கப்படுகிறது. தீப்பிடிப்புக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதால் அருகில் மின்சார அல்லது மின்னணு பொருட்கள் இல்லாமல் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும்” என்றார்.
எரிப்பொருளாக பயன்படுத்தலாமா?
இதையடுத்து, அவரிடம் டீசல் வாகனங்களில் ஐசோ-பியூட்டனாலை எரிப்பொருளாக பயன்படுத்தலாமா? எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும்? என்ற கேள்விக்கு, “ஐசோ-பியூட்டனால், டீசலுக்கான நேரடி எரிபொருளுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்த முடியாது. ஏனெனில் இரண்டுக்குமான வேதியியல் பண்புகள் மிகவும் வேறுபட்டவை.
டீசல் எஞ்சின்களில் தனியாக ஐசோ-பியூட்டனால் பயன்படுத்தும்போது அதன் செயல்முறை பெட்ரோல் போல இருப்பதன் விளைவாக, அதிகமான ஆக்டேன் எண் (~102) மற்றும் 21% ஆக்சிஜன் உள்ளடக்கம் கொண்டு சுத்தமான எரிப்பும் கிடைக்கிறது. எனவே, டீசல் எஞ்சின்களில் டீசலுடன் சிறிய அளவில் ஐசோ-பியூட்டனால் கலவையாக பயன்படுத்தும்போது எரிபொருள் எரிப்பு திறன் மேம்படும். ஆகையால் ஐசோ-பியூட்டனால் பயன்பாடு என்பது முழுமையான டீசலுக்கு மாற்றாக அல்லாமல், டீசலுடன் கலந்த கலவையாக தான் பயன்படுத்த முடியும்” என்றார்.
டீசல் - ஐசோ - பியூட்டானால் கலப்பு வெற்றியாகுமா?
மேலும், அவரிடம் மத்திய அரசின் டீசல் - ஐசோபியூட்டானால் கலப்பு திட்டம் வெற்றியாகுமா? என கேட்டதற்கு, “இந்தியாவில் முன்னதாக மேற்கொண்ட எத்தனால் - டீசல் கலவை பல தொழில்நுட்ப சிக்கல்களால் தோல்வியடைந்த நிலையில், ஐசோபியூட்டானால் - டீசல் கலப்பு முறை சிறந்த வாய்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஐசோபியூட்டானால் நீரை குறைவாக இழுக்கும், டீசலுடன் எளிதாக கலக்கும், அதிக எரிசக்தி அடர்த்தி மற்றும் உயர்ந்த சீட்டேன் தன்மையைக் கொண்டதால் எத்தனாலை விட வேதியியல் ரீதியாக பொருத்தமானது. மேலும், புகை மற்றும் துகள்களை குறைக்கும் திறனும் காணப்படுகிறது. இந்தியாவில் வேளாண் அடிப்படையிலான உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் வெகுவாக உருவாகி வருவதால், எளிதில் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது” என்றார்.
தோல்வியை தவிர்க்க என்னென்ன செய்ய வேண்டும்?
முதலில், ARAI போன்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் வாகன உற்பத்தியாளர்களுடன் இணைந்து ஆய்வக சோதனை, நீண்டகால இயந்திர தாங்குதிறன் சோதனை போன்ற பல கட்ட சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பஸ், டிரக் போன்ற பல்வகை வாகனங்களில் டீசல் & ஐசோபியூட்டானால் முதன்மையாக பயன்படுத்துவதற்கு வாகன தயாரிப்பாளர்களின் உத்தரவாதம் வேண்டும்.
டீசல் & ஐசோபியூட்டானால் விநியோக சங்கிலி வலுவாக இருக்க வேண்டும். கரும்பு, சோளம், போன்ற மூலப்பொருட்களில் இருந்து ஐசோபியூட்டானால் பெறுவதற்கு எண்ணெய் நிறுவனங்கள், சர்க்கரை ஆலைகள் மற்றும் விவசாயிகளிடம் விநியோக சங்கிலியையும் அதிகரிக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “டீசல் & ஐசோ-பியூட்டானால் எரிபொருள் கலவை தரத்தை கண்காணிக்க கடுமையான தரக்கட்டுப்பாடு அவசியம் ஆகும். அதிக செலவு, தரக்குறைபாடு, மூலப்பொருள் பற்றாக்குறை ஆகியவை இத்திட்டத்தை தோல்வியடையச் செய்யக்கூடும். மாறாக, முறையான ஆய்வுகள், தரக்கட்டுப்பாடுகள், கொள்கை ஊக்கங்கள், கடுமையான தரக் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைப்பது மூலம் ஐசோபியூட்டானால் & டீசல் கலவை இந்தியாவில் வெற்றிகரமாக அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை” என்றார்.