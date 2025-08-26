ஈரோடு: “தர்மஸ்தலா வழக்கில் கர்நாடக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட தனது கணவரின் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாத வகையில் காப்பற்ற வேண்டும்” என அவரது மனைவி மல்லிகா தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
கர்நாடக மாநிலம் தட்சிண கன்னட மாவட்டம் தர்மஸ்தலாவில் உள்ள மஞ்சுநாதா கோயிலில் ஏராளமான பெண்களும் சிறுமிகளும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொல்லப்பட்டதாக எழுந்த புகார் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
கடந்த 1995 முதல் 2014-ம் ஆண்டு வரை தர்மஸ்தலா மஞ்சுநாதா கோயிலிலில் தூய்மைப் பணியாளராக வேலை பார்த்த சின்னையா, 50-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், சிறுமிகளின் சடலங்களைப் புதைத்ததாக ஜூன் 22-ந் தேதி கூறினார். கர்நாடகாவில் பெரும் அரசியல் புயலை கிளப்பிய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஜூலை 3-ம் தேதி சின்னையா அளித்த புகாரின்பேரில் கர்நாடக அரசு சிறப்பு விசாரணை குழு அமைத்தது.
சிறப்பு விசாரணை குழுவைச் சேர்ந்த போலீஸார், நேத்ராவதி ஆற்றங்கரையில் 13 இடங்களில் தோண்டி, சோதனை மேற்கொண்டனர். அதில் 3 இடங்களில் எலும்புக் கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ஆனால், மண்டை ஓடு எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
இதனையடுத்து தர்மஸ்தலா கோயில் நிர்வாகி வீரேந்திர ஹெக்டே, “கோயிலின் மாண்பை கெடுக்கும் வகையில் பொய்ப் புகார் அளித்துள்ளார்” என தூய்மைப் பணியாளர் சின்னையா மீது குற்றம்சாட்டினார்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக, பொய் புகார் அளித்ததாக தூய்மைப் பணியாளர் சின்னையாவை கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர் சிறப்பு விசாரணை குழுவினர் கைது செய்தனர். இந்த நிலையில், சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள சிக்கரசம்பாளையம் கிராமத்தில் வசித்து வரும் சின்னையாவின் இரண்டாவது மனைவி மல்லிகா, “எனது கணவரது உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாத வகையில் அவரை காப்பற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக மல்லிகா கூறுகையில், “எனக்கு திருமணமாகி 17 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. எங்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் மகள் உள்ளனர். திருமணமான புதிதில் எனது கணவர் வேலை செய்த தர்மஸ்தலாவுக்கு சென்று குடியிருந்தோம். ஆனால், கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எனது கணவரின் சொந்த ஊரான சிக்கரசம்பாளையம் கிராமத்திற்கு வந்து விட்டோம்.
அவர் இங்கு கிடைத்த வேலையை செய்து வந்தார். அவ்வப்போது கர்நாடக மாநிலத்திற்கு சென்று மாதக்கணக்கில் தங்கி இருந்து வேலை பார்த்து விட்டு வருவார். அப்படி, கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வேலைக்கு செலவதாகக் கூறி சென்றவர் திரும்பி வரவில்லை. இந்த நிலையில், கடந்த நான்கு தினங்களுக்கு முன்பு தர்மஸ்தலாவில் ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் உடல்கள் புதைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட வழக்கில், எனது கணவரை கர்நாடகா சிறப்பு புலனாய்வு போலீசார் (SIT) கைது செய்துள்ளனர்.
இந்த செய்தியை தொலைக்காட்சியில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டேன். கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு எஸ்ஐடி போலீசார் இங்கு வந்து என்னிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். என் கணவர் இது போன்ற தவறை செய்திருக்க மாட்டார். அவர் எப்படி இந்த வழக்கில் சிக்கினார்? என தெரியவில்லை. எனவே, எனது கணவர் உயிருடன் திரும்பி வர வேண்டும். இந்த வழக்கில் எங்களுக்கு நியாயம் வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.