61-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் தருமபுரி! மக்களின் கோரிக்கை நிறைவேறியதா?
தருமபுரி தனி மாவட்டமாக உதயமாகி 60 ஆண்டுகளை கடந்து இன்று 61வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.
Published : October 2, 2025 at 8:27 PM IST
தருமபுரி: தனி மாவட்டமாக பிரிக்கப்பட்டு 61-ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் தருமபுரி மாவட்டம், இன்றளவும் தொழில் வளர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினால், வேலை வாய்ப்புகளுக்காக அண்டை மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் நிலை உள்ளதாக இளைஞர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
தருமபுரி வயது 61:
பண்டைய காலத்தில் தருமபுரி மாவட்டம் தகடூர் என்று அழைக்கப்பட்டது. தகடூரை ஆட்சி செய்தவர் வள்ளல் அதியமான். இவர் நெல்லிக்கனியை ஔவைக்கு வழங்கியதால் அதியமான் வள்ளல் என போற்றப்பட்டார். தருமபுரிக்கு 1965ஆம் ஆண்டு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில், வடிவேல் கவுண்டர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். இதில், தேர்தலில் பரப்புரை மேற்கொண்ட காமராஜர், தருமபுரியில் காங்கிரஸை வெற்றி பெறச்செய்தால், தருமபுரி தனி மாவட்டமாக பிரிப்பதாக தெரிவித்தார்.
மாவட்டத்தின் சிறப்பு:
- ஊட்டி போன்று குளிர் சீதோசன நிலை நிலவும் வத்தல்மலை
- தென்னகத்தின் நயாகரா என்றழைக்கப்படும் ஒகேனக்கல் அருவி
- வற்றாத தீர்த்தத்தை அள்ளித்தரும் தீர்த்தமலை தீர்த்தகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
- 500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த தட்சணகாசி காலபைரவர் ஆலயம்
- அதியமான் கோட்டை சென்னராயப் பெருமாள் கோயில்
- மஹாபரத சிற்பங்களை தாங்கி நிற்கும் கோட்டை கல்யாண காமாட்சி அம்மன் ஆலயம்
- ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த தென்கரைக்கோட்டை கல்யாண ராமர் திருக்கோவில் இசை தூண்கள் அதியமான் கோட்டையில் உள்ள வள்ளல் அதியமான் கோட்டம்
தொழில் வளர்ச்சி இல்லாத தருமபுரி:
இத்தகையை சிறப்பு வாய்ந்த தருமபுரி, தனி மாவட்டமாக பிரிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இன்று வரை கல்வியில் பெரும் முன்னேற்றத்தைக் கண்டு வருகிறது. பள்ளி கல்வி மற்றும் உயர்கல்வியில் மாணவ, மாணவிகள் போட்டி தோ்வுகளில் பங்கு பெற்று, மாநில அளவில் சாதனைகள் புரிந்து வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: காந்தி ஜெயந்தி சிறப்பு வழிபாடு - காந்தியை தெய்வமாக வழிபடும் தேனி மாவட்ட கிராமத்தினர்!
ஆனால், தொழில்துறையில் அப்படி இல்லை. தருமபுரி மாவட்டத்திலிருந்து பிரிந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் ஓசூர், இன்று தொழில் துறையில் முன்னேறிய பகுதியாக உள்ளது. ஓசூர் பகுதிக்கு இணையாக கிருஷ்ணகிரியின் மற்ற பகுதிகளும் தொழில் துறையில் வளர்ந்துள்ளது. ஆனால், தனி மாவட்டமாக பிரிந்து 60 ஆண்டுகள் கடந்த தருமபுரி மாவட்டத்தில், இன்றளவும் மக்கள் தொழிலை தேடி மற்ற பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்து வருகின்றனர். தொழில்துறை வளர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினால் இளைஞர்கள் பெங்களூரு, மைசூர், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் போன்ற அண்டை மாவட்டங்களுக்கு சென்று அங்கு கிடைக்கும் வேலையை பார்த்து வருகின்றனர்.
சிறுதானியங்கள் உற்பத்தியில் முதலிடம்.
தமிழ்நாட்டிலேயே சிறுதானியங்கள் அதிகளவு உற்பத்தியாகும் மாவட்டம் தருமபுரி. குறிப்பாக, இங்குள்ள பென்னாகரம் பகுதியில் மேட்டுப்பாங்கான நிலம் அதிகளவில் உள்ளதால், விவசாயிகள் ராகி, கம்பு, வரகு, சாமை உள்ளிட்ட சிறு தானிய பயிர் வகைகளை பயிரிட்டு, பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தானியங்களை ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றனர்.
விவசாயிகளின் கோரிக்கை:
தருமபுரி மாவட்டத்தின் பிரதான தொழிலாக இருப்பது விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளா்ப்பு. அதிலும், தருமபுரி, பென்னாகரம், பாலக்கோடு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, அரூர் உள்ளிட்ட ஐந்து சட்டமன்றங்களை உள்ளடக்கிய மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் அதிக அளவு கரும்பு, நெல், வாழை, பூ, காய்கறி போன்றவற்றை பயிரிட்டு பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றனர்.
முழுக்க, முழுக்க விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பியுள்ள இந்த மாவட்டத்தில், விவசாயத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் இன்றளவும் பற்றாக்குறையாகவே உள்ளது. ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் இருந்து உபரி நீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது இங்குள்ள மக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். இந்த கோரிக்கை நிறைவேறினால், விவசாயம் செழிப்புற்று தொழில் வளர்ச்சி பெரும் என மக்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.