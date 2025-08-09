சென்னை: சென்னை பெருங்குடி ரயில் நிலையத்தில் ஆசிரியை ஒருவரிடம் நடந்த செயின் பறிப்பு சம்பவத்தை தொடர்ந்து, அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே காவல்துறை டிஜிபி வன்னிய பெருமாள் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஜூலை 29 ஆம் தேதி சென்னை பெருங்குடி ரயில் நிலையத்தில் ரயிலுக்காக காத்திருந்த ஆசிரியையிடம், பட்டப்பகலில் இளைஞர் ஒருவர் 3 சவரன் தங்க செயினை பறித்துச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி வைரலான நிலையில், செயின் பறிப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞரை திருவான்மியூர் ரயில்வே போலீசார் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் கைது செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் ரயில் பயணிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது. எனவே, ரயில்வே நிலையங்களில் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு, தேவையான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் மற்றும் ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இந்த நிலையில், இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் கூடுதல் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே காவல்துறை டிஜிபி வன்னிய பெருமாள் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் ரயில்வே பாதுகாப்பு துறை சார்பில், மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பான ரயில் பயணம் குறித்தான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு விருந்தினராக ரயில்வே காவல்துறை டிஜிபி வன்னிய பெருமாள் கலந்துகொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிஜிபி வன்னிய பெருமாள், “சில கல்லூரி மாணவர்களின் செயல்களால் ரயில்வே சொத்துக்கள் சேதமடைவதோடு, ரயில் பயணிகளும் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இதனை தடுக்க ரயில்வே போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மாணவர்களின் எதிகாலத்தை மனதில் கொண்டு பெரும்பான்மையான நேரங்களில் அவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி வருகிறோம். தொடர்ந்து இளைஞர்கள் தகராறில் ஈடுபட்டால் சட்டபடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.
தொடர்ந்து ரயிலில் மாணவர்கள் தொங்கியபடி பயணிப்பது குறித்த கேள்விக்கு “ ரயில்வே போலீசாரின் கடுமையான நடவடிக்கைகளால் கடந்த 8 மாதமாக மாணவர்களின் சேட்டைகள் குறைந்துள்ளது. ஆனால், கடந்த சில நாட்களில் 2 சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதில் தொடர்புடைய மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பெருங்குடியில் ஆசிரியை ஒருவரிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பிறகு, அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு ரயில்வே காவல்துறையில் போதுமான அளவில் ஆட்கள் உள்ளனர். பயணிகளின் எண்ணிக்கைகையைப் பொருத்து சில ரயில் நிலையங்களில் போலீசாரின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்” என்றார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.