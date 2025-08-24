தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் ஆவணி திருவிழா திருத்தேரோட்டத்தின் போது பக்தர்கள் கொடுத்த பழரசத்தை கோயில் யானை தெய்வானை குழந்தை போல் பருகியது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகின்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக விடுமுறை தினங்கள், திருவிழா நாட்களில் பக்தர்கள் தமிழகம் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் முருகனை தரிசனம் செய்ய வருகை தருகின்றனர். இங்கு நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் வருகை தருவார்கள்.
இந்த நிலையில் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்றது. விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான இன்று திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது. இதற்காக அதிகாலை கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு சுவாமிக்கு பூஜைகள் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சுவாமி குமரவிடங்க பெருமான் வள்ளி தெய்வானையுடன் திருத்தேரில் எழுந்தருளினார். திருத்தேர் காலை 7.30 மணிக்கு வடம் பிடித்து இழுக்கப்பட்டது.
திருவிழா நாட்களில் தேரோட்டத்தின் போது தேருக்கு முன்பு கோயில் யானை தெய்வானை வருவது வழக்கம். அதேபோல் நேற்று நடந்த தேரோட்டத்தின் போதும் தேருக்கு முன்பு கோயில் யானை தெய்வானை சென்றது. அலங்கரிக்கப்பட்டு சென்ற தெய்வானை யானைக்கு வழி நெடுகிலும் பக்தர்கள் காய்கறி, பழங்கள் வழங்கினர். அப்போது ஒரு வீட்டில் யானை தெய்வானைக்கு கூல்டிரிங்ஸ் பாட்டிலில் ஜூஸ் கொடுத்தனர். அதை கோயில் யானை பாகன் நன்றாக குலுக்கி திறந்து கொடுத்தார். அதை பார்த்ததும் உற்சாகமடைந்த யானை தெய்வானை காலையும், தும்பிக்கையையும் தூக்கியபடி குடிக்க ஆயத்தமானது.
யானை பாகன் அதற்கு வாயில் ஜீஸை கொடுத்ததும், தனது நாக்கால் உள்ளே இழுத்து ரசித்து சுவைத்து குடித்தது. அப்போது இன்னும் வேண்டுமா? என்று பாகன் கேட்க 'ஆம்' என்று தும்பி கையையும், காலையும் தூக்கியபடி கேட்டது. உடனே பாட்டிலில் இருந்த மொத்த ஜூஸையும் யானைக்கு கொடுத்தார். தொடர்ந்து பழ வகைகளையும் வாங்கி குடித்து விட்டு அங்கிருந்தவர்களுக்கு தனது தும்பிக்கையால் ஆசீர்வாதம் செய்தது. இந்த காட்சிகள் அனைத்தையும் தேரோட்டத்திற்கு வந்த பக்தர்கள் ரசித்து பார்த்து சென்றனர்.