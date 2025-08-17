தூத்துக்குடி: தொடர் விடுமுறை காரணமாக திருச்செந்தூரில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்ததால் சுவாமி தரிசனம் செய்ய நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில். இந்த கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள்அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக விடுமுறை தினம், திருவிழா நாட்களில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மட்டுமல்லாமல், வெவ்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் முருகனை தரிசனம் செய்ய பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தொடர் விடுமுறை காரணமாகவும், ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நேற்று கோயிலில் குவிந்தனர். அதேபோல் இன்றும், அதிகாலை 5 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டது முதல் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பொது தரிசனம், நூறு ரூபாய் கட்டண தரிசனம் மற்றும் மூத்த குடி மக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன வரிசைகளில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. பக்தர்களின் பாதுகாப்பு கருதி கோயில் தரிசன வரிசையில் மட்டும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், காவல்துறை சார்பில் கோயிலுக்கு புதிய ட்ரோன் கண்காணிப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களின் கூட்டத்தை கண்காணிக்கவும், அசம்பாவிதம் செய்யும் நபர்களை கண்டறியவும் இந்த குழுவினர் பணியாற்றுவார்கள். பக்தர்கள் வருகை காரணமாக திருச்செந்தூரில் இருந்து தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டுள்ளது.
