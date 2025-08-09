Essay Contest 2025

திருச்செந்தூர் கோயிலில் புகைப்படம் எடுத்த சீரியல் நடிகை! நடவடிக்கை எடுக்க பக்தர்கள் கோரிக்கை! - SERIAL ACTRESS DEEPA BABU

திருச்செந்தூர் கோயில் பிரகாரம் மட்டுமல்லாமல் கோயில் வளாகத்திலேயே செல்போன்கள் பயன்படுத்த உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில்
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 6:14 PM IST

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கோயிலில் செல்போன் பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்த சின்னத்திரை நடிகை தீபா பாபு மீது கோயில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை வந்து முருகனை தரிசனம் செய்கின்றனர். கடந்த மாதம் 7ஆம் தேதி, திருச்செந்தூர் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. குடமுழுக்கு விழாவின் மண்டலாபிஷேக விழா வரும் 11 ஆம் தேதி நடைபெறும் நிலையில், மண்டல பூஜைகளை காண்பதற்காக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் கோயிலுக்கு வரக்கூடிய முக்கிய பிரமுகர்கள், நடிகர், நடிகைகள், பக்தர்கள் பலரும் மூலவரான முருகன் மற்றும் பிரகாரத்தில் உள்ள தெய்வங்களை வணங்கிய பின் அங்கிருந்து தங்களது கைபேசி வாயிலாக புகைப்படங்கள் எடுத்து வருகின்றனர். கோயிலுக்கு உள்ளே செல்போன்களை பயன்படுத்தினாலோ அல்லது, அதனை பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்தாலோ கோயில் நிர்வாகம் மூலம் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பு பதாகைகள் பொருத்தப்பட்டும், அதனை பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து செல்போன்களை பயன்படுத்தி புகைப்படங்கள் எடுத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சின்னத்திரை நடிகை தீபா பாபு தனது மகனுடன் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு வருகை தந்தார். கோயிலுக்கு வருகை தந்த அவர் முருகனை தரிசனம் செய்த பிறகு உள் பிரகாரத்தில் நின்று தனது மகனுடன் புகைப்படம் எடுத்துள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் கோயிலின் உள்பிரகாரத்தில் உள்ள செப்பு கொடிமரத்தின் அருகே நின்றும் புகைப்படம் எடுத்துள்ளார்.

அதே போல் கோயிலில் உள்ள சண்முக விலாச மண்டபத்திலும், துலாபாரம் பகுதியில் உள்ள முருகன் சிலை அருகிலும் நின்று புகைப்படங்கள் எடுத்து, தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவு செய்துள்ளார். கோயிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு வந்தது மட்டுமல்லாமல், அதில் புகைப்படம் எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ள சின்னத்திரை நடிகை தீபா பாபு மீது கோயில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்குமா என பக்தர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

திருச்செந்தூர் கோயில் பிரகாரம் மட்டுமல்லாமல் கோயில் வளாகத்திலேயே செல்போன்கள் பயன்படுத்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தடை விதித்துள்ளது. இதற்காக கோயில் வளாகத்தில் செல்போன் பாதுகாப்பு அறையும் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் திறக்கப்பட்டு, தற்போது வரை பயன்பாட்டிலும் இருந்து வருகிறது. இது குறித்து விளக்கம் கேட்பதற்காக கோயில் நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொண்ட போது, உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தனர்.

