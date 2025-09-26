சனிக்கிழமை மட்டும் நான் வெளியே வருபவன் அல்ல... உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கால் மாற்றுவதும் கார் மாற்றுவதும் புதிதல்ல என்று கிண்டலாக பேசியுள்ளார் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
Published : September 26, 2025 at 8:15 PM IST
சென்னை: மற்ற நாட்களில் வெளியூர்களுக்கு சென்றாலும் சனிக்கிழமைகளில் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதில்லை என உதயநிதி ஸ்டாலின் பகிர்ந்து கொண்டார்.
சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு, திமுகவினருக்கும் பொது மக்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். அதில் 76 மூத்த முன்னோடிகளின் குடும்பத்தினருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும், 350 திமுக முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி மற்றும் புத்தாடைகளையும் வழங்கி கௌரவித்தார்.
மேலும் 150 கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை, 150 திருநங்கைகளுக்கு புத்தாடை மற்றும் உதவித்தொகை, 250 மகளிருக்கு 25 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களால் தயார் செய்யப்பட்ட புத்தாடை ஆகியவற்றை வழங்கினார்.
நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய பிறகு நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக மற்றும் திமுகவின் அணிகளை ஒப்பிட்டு கிண்டலாக பேசினார். அப்போது அவர், “எடப்பாடி பழனிசாமியை முகமூடி பழனிசாமி என்று செல்லமாக அழைக்கிறார்கள். திமுகவில் மாணவர் அணி, இளைஞர் அணி என பல அணிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அதிமுகவில் இபிஎஸ் அணி, ஓபிஎஸ் அணி, சசிகலா அணி என அணிகள் பிரிந்திருக்கின்றன.
பச்சை நிற பேருந்தை எடுத்துக் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு முன்பு எடப்பாடி பழனிசாமி கிளம்பினார். இப்போது பேருந்தில் பாதி கூட்டம் தான் இருக்கிறது. அவரின் சுற்றுப்பயணம் முடியும் போது, அவரும் ஓட்டுநரும் மட்டும் தான் இருப்பார்கள்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கால் மாற்றுவதும், கார் மாற்றுவதும் புதிதல்ல. ஜெயலலிதா கால் தொடங்கி, சசிகலா, மோடி என போய், தற்போது அமித்ஷா கால் என வந்திருக்கிறார்” என்றார்.
தொடர்ந்து தனது பணிகள் பற்றி பேசிய போது, “நான் சனிக்கிழமை மட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன். மற்ற நாட்களில் பல மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செல்கிறேன். வாரத்திற்கு 4, 5 நாட்கள் வெளியூரில் தான் இருப்பேன்” என்றார்.
பிறகு ஜிஎஸ்டி குறித்து பேசிய அவர், “ஜிஎஸ்டியை குறைத்து விட்டோம் என்று பாஜக நாடகம் ஆடுகிறது. அதற்கு அதிமுகவும் ஜால்ரா அடிக்கிறது. இதை 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயர்த்தியது யார்? இந்த 8 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் 55 லட்சம் கோடி ரூபாயை வரியாக கட்டியுள்ளனர். ஆனால் நமக்கான நிதியை ஒன்றிய அரசு தருவது கிடையாது” என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாயகம் கவி, வெற்றியழகன், மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.