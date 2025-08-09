Essay Contest 2025

ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களையும் முன்னேற்றுவது தான் திராவிட மாடல்! உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம்! - CM UDHAYANIDHI STALIN SPEECH

மகளிர் முன்னேற்றத்துக்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிற திட்டங்கள் குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

மகளிருக்கு இலவச ஆட்டோ வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின்
மகளிருக்கு இலவச ஆட்டோ வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 9:41 AM IST

சென்னை: ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களையும் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செயல்படுவது தான் திராவிட மாடல் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

சென்னை ராயப்பேட்டை ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையின் சார்பில் மானியத்துடன் கூடிய ஆட்டோ வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள 100 பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு தலா 1 லட்சம் ரூபாய் மானியத்துடன் புதிய ஆட்டோக்களை வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்களுக்கு முன்பு, கொளத்தூர் தொகுதியில் அமைச்சர் கணேசன் ஏற்பாடு செய்திருந்த இதே போன்றதொரு நிகழ்ச்சியில் 100 மகளிருக்கு ஆட்டோக்கள் வழங்கப்பட்டன. அன்றிலிருந்து அமைச்சர் கணேசனிடத்தில் என்னுடைய தொகுதியிலும் இதே போன்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டும் என தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன். 2 வருடங்களுக்கு பிறகு இப்போது இதை நடத்தி இருக்கிறார்.

தொழிலாளர் நலன் காப்பதில், தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாக, இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக திகழ்ந்து வருகிறது. ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் முன்னேற வேண்டும் என்பது தான் திராவிட மாடல் அரசின் நோக்கம். இதனை ஏராளமான திட்டங்கள் மூலம் நாம் செயல்படுத்தி வருகிறோம். குறிப்பாக, பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, விடியல் பயணத் திட்டம், புதுமைப் பெண் திட்டம், காலை உணவுத் திட்டம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை என பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம்.

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு 500 பெண்களுக்கு ஆட்டோக்கள் வழங்கப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து சென்ற வருடம் 1,000 பெண்களுக்கு ஆட்டோக்கள் வழங்கப்பட்டன. அதே போல் இந்த வருடமும் 1,000 ஆட்டோக்கள் வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் இலக்கு வைத்திருக்கிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக தான், இன்றைக்கு 100 மகளிருக்கு ஆட்டோக்களை வழங்கியுள்ளோம். அதிலும், எனது தொகுதியான சேப்பாக்தத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு ஆட்டோ வழங்கியிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

இந்தியாவிலேயே மகளிர் மற்றும் திருநங்கையர்களுக்கு ஆட்டோ ஓட்டுநர் பயிற்சி கொடுத்து, அவர்களை நலவாரிய உறுப்பினர்களாக சேர்த்து அவர்களுக்கு மானியத்துடன் ஆட்டோ வழங்குகின்ற ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு மட்டும் தான். வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ஒவ்வொரு மகளிருக்கும், இன்று ஆட்டோவை வாங்கிய பெண்கள், ரோல் மாடலாக திகழ வேண்டும்" என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற ஆணவக் கொலைகள்... சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே? பூவை ஜெகன் மூர்த்தி ஆவேசம்

TAGGED:

DEPUTY CM UDHAYANIDHI STALINAUTO PROVIDING FUNCTIONஉதயநிதி ஸ்டாலின்மகளிர் இலவச ஆட்டோCM UDHAYANIDHI STALIN SPEECH

