சென்னை: "மாணவர்களையும், திமுகவையும் எப்போதும் பிரிக்க முடியாது. மாணவர்களால் உருவான இயக்கம் தான் திமுக" என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா ராயப்பேட்டை ஒய்எம்சிஏ திடலில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) நடைபெற்றது. இதில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு, சேப்பாக்கம், திருவல்லிகேணி தொகுதியைச் சேர்ந்த 1,736 மாணவர்களுக்கு ரூ. 2.15 கோடி கல்வி உதவி தொகையை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “இந்த நிகழ்ச்சி தேர்தலை வைத்து நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சி அல்ல. கல்வி எந்த வகையிலும் தடைப்பட கூடாது என்பதற்காக ஆண்டுதோறும் இந்த தொகுதியில் நடத்தப்படும் விழா. துணை முதலமைச்சராக தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் நான் செல்வேன். ஆனால், சேப்பாக்கம், திருவல்லிகேணி தொகுதிக்கு வரும் போது என் சொந்த வீட்டிற்கு வருவது போன்ற உணர்வு ஏற்படும்.
கடந்த 2021-ம் ஆண்டு இந்த தொகுதியில் 25 மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கினோம். ஆனால், தற்போது 1,736 மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் சேப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 3,734 மாணவர்களுக்கு ரூ.4.58 கோடி கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கற்றோருக்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு! அந்தச்சிறப்பை நம் #ChepaukTriplicane தொகுதி மாணவர்கள் பெற்றிட வேண்டுமென்ற உயரிய எண்ணத்தோடு, இராயப்பேட்டையில் நடைபெற்ற விழாவில், 1,736 மாணவ - மாணவியருக்கு ரூ.2.15 கோடி அளவில் கல்வி உதவித்தொகையை இன்று வழங்கினோம்.— Udhay (@Udhaystalin) August 17, 2025
மாணவர்களால் வலுப்பெற்ற… pic.twitter.com/aKBzou7YTh
மாணவர்களையும், திமுகவையும் எப்போதும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது. மாணவர்களால் உருவான இயக்கம் தான் திமுக. இந்தியாவிலேயே கல்வி உதவித்தொகை அதிகம் வழங்கியது திமுக. முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி வழியில் தற்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மாணவர்களுக்கு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். காலை உணவு திட்டம் மூலம் 20 லட்சம் மாணவர்கள் பயன் பெற்று வருகின்றனர். தற்போது இந்த திட்டத்தை இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலும் பின்பற்ற தொடங்கியுள்ளனர்.
மாணவர்களுக்கான திட்டங்கள்
புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன், காலை உணவு திட்டம், நான் முதல்வன், எண்ணும் எழுத்தும், மதுரையில் கலைஞர் நூலகம், கோவையில் பெரியார் நூலகம், திருச்சியில் காமராஜர் நூலகம் என மாணவர்களுக்காக பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம். இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் 75 சதவீதம் மாணவர்கள் உயர்கல்வி நிலையங்களுக்கு செல்கிறார்கள். அதனை 100 சதவீதமாக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செயலாற்றி வருகிறார்.
இதைப் பார்த்து மத்திய பாசிச அரசு சூழ்ச்சி செய்து, மாணவர்களை படிக்க விடாமல் நுழைவு தேர்வுகள் மூலம் தடுக்க நினைக்கிறது. மாநில கல்வி கொள்கையை முதலமைச்சர் வெளியிட்டு இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார். கல்விக்காக எந்த உதவியாக இருந்தாலும் ஒரு அண்ணாக நான் உள்ளேன். திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும். அப்போது மேலும் பல திட்டங்களை மாணவர்களுக்காக கொண்டு வருவோம்” என்றார்.
