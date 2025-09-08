ETV Bharat / state

அதிமுகவை ஐசியூவில் அனுமதிக்கும் நிலைமை விரைவில் வரும் - உதயநிதி ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

அம்மா மினி கிளினிக்குகளை திமுக அரசு மூடியதாக கூறுவது தவறு என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்
உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 4:12 PM IST

சென்னை: இப்படியே போனால் அதிமுகவை ஐசியூவில் அனுமதிக்கும் நிலை விரைவில் ஏற்படும் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார்.

சைதாப்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு உயர் மருத்துவ சிகிச்சைகள் வழங்கும் வகையில், பல்வேறு சிறப்பு வசதிகள் கொண்ட அரசு மருத்துவமனை சைதாப்பேட்டையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. ரூ.28.75 கோடி செலவில், 110 படுக்கைகள் வசதியுடன் தரை மற்றும் 6 தளங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ள இம்மருத்துவமனையை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "மருத்துவ சேவைகள் வீடு தேடி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக 'மக்களை தேடி மருத்துவம்' என்ற திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியதற்காக, ஐ.நா சபையின் விருது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்துள்ளது. மருத்துவத் துறையில் என்றைக்கும் தமிழ்நாடு தான் நம்பர் 1 என்று நிரூபிக்கும் அளவிற்கு நம்முடைய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, இந்தியாவுக்கே தமிழ்நாடு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது,” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி 'மக்களை காப்போம் தமிழகம் மீட்போம்' என்ற சுற்றுப்பயணம் மூலம் மக்களை சந்தித்து வருகிறார். திருச்சியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசும்போது, அந்த வழியாக வந்திருந்த ஆம்புல்ன்ஸை நுழையவிடாமல் தடுக்க என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை அதிமுக தொண்டர்கள் செய்தனர். இந்த செயலுக்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலை தொடர்ந்தால், விரைவில் அதிமுக ஆம்புலன்ஸில் செல்லக்கூடிய நிலைமையை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்படுத்துவார்கள். அத்துடன் அதிமுகவை விரைவில் ஐசியூவில் அனுமதிக்கும் நிலைமை ஏற்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, திருச்சியில் நடந்த அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தின்போது அந்த வழியாக வந்த ஆம்புலன்ஸை வழிமறித்து கட்சித் தொண்டர்கள் திருப்பி அனுப்பினர். அதேபோல, வேலூரில் நடந்த கூட்டத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வந்தது. அப்போது பேசிய இபிஎஸ், வேண்டுமென்றே கலாட்டா செய்கின்றனர். கேவலமாக இல்லையா? இனி நான் போகும் அடுத்த கூட்டத்தில் ஆம்புலஸ்ஸ் வந்தால், அதை ஓட்டி வரும் ஓட்டுநர் நோயாளியாக மாறி, அதே ஆம்புலன்ஸில் செல்வார்” என பேசி இருந்தார்.

நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "தேர்தல் பரப்புரை என்ற பெயரில், தனது சுந்தரா டிராவல்ஸ் பேருந்தில் சுற்றுலா செல்லும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அம்மா மினி கிளினிக்கை திமுக அரசு மூடிவிட்டதாக கூறி வருகிறார்.

மருத்துவர்கள் இன்றி ஒரே ஒரு செவிலியருடன் அம்மா மினி கிளினிக்கை திறந்தனர். சைதாப்பேட்டையில் உள்ள சுடுகாட்டில் அம்மா மினி கிளீனிக்கை திறந்து வைத்தனர். இன்றும் அதை அம்மா மினி கிளினிக் எனும் அடையாளத்துடன் சைதை சுடுகாட்டில் வைத்துள்ளோம். அம்மா மினி கிளினிக்குகளை திமுக அரசு மூடியதாக கூறுவது தவறு. ஏனென்றால், 2020 செப்.8-ல் ஓராண்டுக்கான அனுமதியுடன் தான் ஒன்றிய அரசு அம்மா மினி கிளினிக்கை திறக்க அனுமதித்தது" என்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயர் மகேஷ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

