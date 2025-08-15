சென்னை: திமுக கழக முன்னோடிகளை பார்த்தால் தனக்கு பொறாமையாக இருப்பதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.
சென்னை புளியந்தோப்பு டிகாஸ்டர் சாலையில் அமைந்துள்ள அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வளாகத்தில் கலைஞரின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் 83 மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத் தொகை, திருநங்கைகளுக்கு நலதிட்ட உதவிகள், மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கான சுழல் நிதி மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கியபிறகு நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “நான் சேப்பாக்கம் தொகுதியை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும், கிழக்கு மாவட்டத்தில்தான் அதிகம் பயணிக்கிறேன். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் சேகர்பாபுவிடம் கழக முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழிகள் வழங்க வேண்டும் என கேட்டு வந்தேன். அதனைத் தொடர்ந்து அதற்கான ஏற்பாட்டை தற்போது செய்துள்ளார்.
ஒருவரிடம் இருந்து பறிக்க முடியாத சொத்தாக இருக்கும் கல்வியை வழங்க ,தமிழக அரசு முழு வீச்சில் செயல்பட்டு வருகிறது. கழக முன்னோடிகளாகிய நீங்கள்தான் கழகத்தின் வரலாறு. கழகத்தின் வரலாறை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள். பெரியார் அண்ணா, கலைஞர், ஸ்டாலின் ஆகியோருடன் பயணித்த கழக முன்னோடிகள் போல என்னால் இருக்க முடியவில்லை என பொறாமையாக இருக்கிறது” என்றார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாநிதி மாறன், கலாநிதி வீராசாமி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாயகம்கவி, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன், மண்டல குழு தலைவர் சரிதா ஆகியோர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை திருவிக நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாயகம் கவி தலைமையில், தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 5 கோடியே 9 லட்சம் நிறைவுற்ற பணிகள் மற்றும் புதிய திட்டப்பணிகள் துவக்கும் நிகழ்ச்சியானது பட்டாளம் கே.எம் கார்டனில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்ததோடு, கே.எம் கார்டன் மைதானத்தில் உடற்பயிற்சி கூடத்தை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். மேலும் கிரிக்கெட், கால்பந்து, கேரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கினார்.
