3 ஆயிரம் பொறியாளர்களுக்கு தனியார் பணி நியமன ஆணை வழங்கிய துணை முதல்வர்!

6,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நோக்கில் இங்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: வர்த்தக மையத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச தமிழ் பொறியாளர்கள் மாநாட்டில், பயிற்சி நிறைவு பெற்ற 3 ஆயிரம் பொறியாளர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்வின் போது பள்ளி கல்வி துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

அப்போது மேடையில் உரையாற்றிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ''முதன்முதலாக ஒரு பொறியாளர் மாநாட்டில் நான் பங்கேற்று உள்ளேன். நேற்று தொடங்கிய இந்த மாநாடு இரண்டு நாட்களாக சிறப்பாக நடைபெற்ற வருகிறது. புதிதாக பல புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளின் பயணம் காரணமாக 15 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளார். இன்று உலகம் முழுக்க லட்சக்கணக்கான தமிழ் பொறியாளர்கள் உள்ளனர். அதற்கான முதல் விதையை போட்டது கருணாநிதி தான். தமிழ்நாட்டில் பொறியாளர் கல்லூரிகளில் நுழைவுத் தேர்வையும் அவர் தான் ரத்து செய்தார். மேலும், முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளாக பொறியியல் பயிலக் கூடிய மாணவர்களின் கல்விச் செலவை அரசே ஏற்கக் கூடிய வகையில் செய்தவர் கருணாநிதி.

இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. இது போன்ற அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளின் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு தொடர்ந்து கிடைத்துக் கொண்டே வருகிறது.

இது போன்று பலரை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கில் 3,000 பேருக்கு இன்று பணி நிறைவு ஆணையை வழங்க உள்ளேன். 6,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நோக்கில் இங்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து இடப்பட உள்ளது. அதே போல நமது முதலமைச்சர் ஆட்சிப் பொறுப்பு ஏற்றவுடன் அலுவலக தமிழருக்காக ஒரு தனி வாரியத்தை உருவாக்கினார்.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து பயிற்சிக்காக வெளிநாடுகளுக்கு மாணவ, மாணவிகள் தொடர்ந்து அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர். அதே போல வெளி நாட்டின் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் வேர்களை தேடி என்கின்ற ஒரு திட்டத்தையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உருவாக்கினார். தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உற்றத்துணையாக தமிழ் பொறியாளர்கள் இருப்பார்கள் என நான் எண்ணுகிறேன். தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குவதற்கான நோக்கில் அவர்களுக்கு என்றும் தமிழ்நாடு அரசு துணை நிற்கும்'' என பேசினார்.

