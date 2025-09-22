ETV Bharat / state

ஆதிதிராவிடர் கலைகளை அனைவருக்குமானதாக மாற்ற வேண்டும்! உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!

எளிய மக்களுக்கும் அவர்களது கலை வடிவதற்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (X/@Udhaystalin)
Published : September 22, 2025 at 2:31 PM IST

சென்னை: ஆதிதிராவிடர் கலைகளை அனைவருக்குமானதாக மாற்றுவது தான் 'ஆதி கலைக்கோல் -2025' என்ற பயிற்சி பட்டறையின் நோக்கம் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி மேம்பாட்டு கழகமான, 'தாட்கோ' சார்பில், 'ஆதி கலைக்கோல் -2025' என்ற தலைப்பில், எஸ்.சி, எஸ்.டி., இளைஞர்களுக்கான மூன்று நாள் பயிற்சி பட்டறை சென்னை வர்த்தக மையத்தில் இன்று தொடங்கியது. இந்த பயிற்சி பட்டறை வரும் 24ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின சமூக மக்களின் பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில் நடத்தப்படும் இந்த ‘ஆதி கலைக்கோல்’ பயிற்சி பட்டறையில் தொன்மையான இசைக் கருவிகள், ஆடைகள், தோடர் மக்களின் பூந்தையல், குறும்பர் ஒவியங்கள், கோத்தர் மண்பாண்டம் உள்ளிட்ட பல அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.

மேலும், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினரின் மறைக்கப்பட்ட வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நாட்டுப்புற கலைகள், நாடக கலை, இலக்கிய கலை, காட்சி கலைகள் குறித்து மூன்று நாள் பயிற்சி பட்டறையில் மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட உள்ளது. பல தலைப்புகளில் பயிற்சியாளர்கள் மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்க உள்ளனர்.

இந்நிலையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அமைச்சர் மதிவேந்தன், குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மேம்பாட்டுக் கழக தலைவர் இளையராஜா, துறை செயலாளர் லட்சுமி பிரியா, மேலாண்மை இயக்குநர் கந்தசாமி உள்ளிட்ட உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைப்பதற்கு முன் அரங்குகள் மற்றும் அரசு சமூக நீதி கல்லூரி விடுதிகளின் சார்பில் வைக்கப்பட்ட மாணவர்களின் கலை படைப்புகளை துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார். மேலும் பாரம்பரிய இசை கலைகளை இசை கலைஞர்கள் துணை முதலமைச்சருக்கு இசைத்து காட்டினர்.

பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “அனைவரது வாழ்க்கையிலும் வண்ணம் சேர்ப்பது கலை. ஆனால், அனைத்து கலைகளுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் கிடைக்கிறதா? என்றால் இல்லை.

உயர் தட்டு மக்களின் கலைக்கும், எளிய மக்களின் கலைக்கும் பாகுபாடு இருக்கிறது. இவ்வாறு சாதிய அடிப்படையில் நடனம், இசை என எதிலும் பாகுபாடு இருக்கக் கூடாது. அதற்கான முயற்சிகளுள் ஒன்று தான் இந்த கண்காட்சியும், பயிற்சி பட்டறையும். எளிய மக்களுக்கும் அவர்களது கலை வடிவதற்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவேண்டும். அதற்கு இது போன்ற முன்னெடுப்புகள் தேவை. ஆதிதிராவிடர் கலைகளை அனைவருக்குமானதாக மாற்றுவது தான் இந்த பயிற்சி பட்டறையின் முக்கிய நோக்கம்” என்றார்.

