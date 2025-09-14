ETV Bharat / state

அறநிலையத்துறை நிதியில் திருமணம் நடத்துவதில் இபிஎஸ்-க்கு என்ன பிரச்சனை? உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி!

சென்னை மாவட்ட திருக்கோயில்கள் சார்பில் 32 இணையர்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2025 at 6:28 PM IST

சென்னை: அறநிலையத்துறை நிதியில் எப்படி திருமணம் நடத்தலாம் என்று சிலர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் என இபிஎஸ்-ஐ துணை முதல்வர் ஸ்டாலின் மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை மாவட்ட திருக்கோயில்கள் சார்பில் 32 இணையர்களுக்கு, சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் கற்பகாம்பாள் திருமண மண்டபத்தில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் சேகர் பாபு, மா. சுப்பிரமணியன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்க பாண்டியன், மேயர் பிரியா, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கருணாநிதி, மயிலை வேலு உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர். திருமணம் செய்து கொண்ட இணையர்களுக்கு பரிசுப் பொருள்கள் மற்றும் ரூ. 70,000 மதிப்புள்ள சீர்வரிசைப் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்வின்போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு வெள்ளி வேல் வழங்கினார்.

இதையடுத்து விழாவில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ''முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதல் படி அறநிலையத்துறை சார்பில் 32 இணையர்களுக்கு திருமணத்தை நடத்தி வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சென்னை மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு முழுவதும் 193 இணையர்களுக்கு இன்று திருமணம் நடத்தி வைக்கப்படுகிறது. என் அருகில் இருந்த இணையர்கள் காதல் திருமணம் என்று சொன்னார்கள்.

திருமண நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காதல் திருமணத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். எனக்கும் காதல் திருமணம் தான். முதலில் பெண் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பிறகு அவர்களின் பெற்றோர்களை சமாதானப்படுத்த வேண்டும், பிறகு பெண்ணின் மாமா, சித்தப்பா உள்ளிட்டோர் புதுப்புது பிரச்சனைகளுடன் வருவார்கள். அவர்களின் சம்மதத்தை பெற்ற பிறகு, திருமணம் செய்ய வேண்டும். இது அறநிலைத்துறையா? அன்பு நிலையத்துறையா? என்று தெரியாத அளவிற்கு காதல் திருமணங்கள் நடத்தி வைக்கப்படுகின்றன. இன்றைக்கு அறநிலையத்துறை சார்பில் திருமணங்கள் நடத்துவதற்கு கூட, அறநிலையத்துறை நிதியில் எப்படி திருமணம் நடத்தலாம் என்று சிலர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''மகளிருக்கான பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. ஒரு திட்டத்தை எப்படி அழகாக பயன்படுத்த வேண்டும்? என்பதை மகளிரிடம் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் 1.15 கோடி மகளிருக்கு மாதம் 1,000 ரூபாய் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' சிறப்பு முகாமில் பெறப்பட்ட மனுக்களில் 40 சதவீதம் மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கான விண்ணப்பங்கள் தான் உள்ளன. இதுபோன்ற பல திட்டங்கள் தான், இந்தியாவின் தலைசிறந்த மாநிலமாக, 11.1 சதவீதத்துடன் தமிழ்நாடு முன்னிலையில் இருக்கிறது.

உங்க கூடப் பிறக்காத அண்ணனாக அறிவுரை சொல்கிறேன், ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டும். சுயமரியாதையுடனும், எதற்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டுமோ? அதற்கு விட்டுக் கொடுத்தும், விட்டுக்கொடுக்க வேண்டாதவற்றுக்கு விட்டுக் கொடுக்காமலும் நீங்கள் வாழ வேண்டும். உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு அழகான தமிழ் பெயரை சூட்ட வேண்டும். நீங்கள் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும்'' என்றார்.

