''திமுகவுக்கு தகுதியான எதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை'' - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!
நம்பிக்கை துரோகம், சறுக்கல்களை தாண்டி திமுக வலுவாக உள்ளது.10 யானைகள் சேர்ந்தாலும் திமுக என்ற ஆலமரத்தை சாய்க்க முடியாது. நேரு, ராஜாஜியை வெற்றி பெற்ற திமுகவுக்கு எதிரில் இன்று எடப்பாடி, நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளனர்.
Published : September 24, 2025 at 12:13 AM IST
விருதுநகர்: திமுகவுக்கு தகுதியான எதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்று ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம், ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம், கிருஷ்ணன்கோயிலில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன், தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை:
உங்களை ஒரே இடத்தில் சந்தித்ததில் எனக்கு ஒரு உற்சாகம் கிடைத்துள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டம் என்றாலே உற்சாகம் தான். இந்த முறை திருவில்லிபுத்தூரில் ஜெயிக்க போவது உறுதி. நிதியும், இடமும் எனது பக்கத்தில் தான் இருக்கிறது. முதல்வராக, துணை முதல்வராக இருக்க நிதியும், இடமும் முக்கியம். அப்படி இரண்டு அமைச்சர்கள் நமக்கு கிடைத்துள்ளனர்.
நின்ற தேர்தலில் வென்ற தலைவர் கலைஞர்
இயக்கத்தின் வேர் நீங்கள் தான். கலைஞருக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. நின்ற தேர்தலில் வென்ற தலைவர் கலைஞர் மட்டும் தான். அதே போல் தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பின்பு அனைத்து தேர்தல்களிலும் நாம் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். அதற்கு காரணம் தொண்டர்கள் தான். எத்தனையோ நம்பிக்கை துரோகம், சறுக்கல்களை தாண்டி 75 ஆண்டுகளை கடந்தும் திமுக வலுவாக உள்ளது. 10 யானைகள் சேர்ந்தாலும் திமுக என்ற ஆலமரத்தை சாய்க்க முடியாது. நேரு, ராஜாஜியை எதிர்த்து வெற்றி பெற்ற திமுகவுக்கு, எதிரில் இன்று எடப்பாடி, நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளனர். திமுகவை எதிர்க்க தகுதியான எதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை.
இந்தியாவிற்கே எடுத்துக்காட்டாக முதல்வர்
தொண்டர்களாகிய நீங்கள் இல்லாமல் இந்த அரசு கிடையாது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு முப்பெரும் விழா வைத்து ஒரு சிறப்பான மாநாடு நடத்தி காட்டினோம். நமது இயக்கம் துவங்கி 76 ஆண்டுகள் ஆனாலும் வலிமையோடு நாம் உள்ளோம். இந்தியாவிற்கே சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக நமது முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளார். மகளிருக்கான சிறந்த பயணம் விடியல் பயணம். ஸ்டாலின் பஸ் என பெண்கள் கூறுகிறார்கள்.
காலை உணவு; 22 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்
ஶ்ரீவில்லிபுத்தூரில் 7 லட்சத்து 15 ஆயிரம் பேர் விடியல் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். காலை உணவு திட்டத்தில் 22 லட்சம் மாணவர்கள் பயன் பெறுகின்றனர். திராவிட மாடல் அரசு என்றால் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன் உதாரணமாக இருப்பது தான். இது வரை 8 லட்சம் மாணவர்கள் மாதம் 1000 ரூபாய் வாங்கியுள்ளனர். நிதி நெருக்கடியிலும் தேர்தல் அறிக்கையில் மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்படும் என தெரிவித்தோம்.
சங்கிகளுக்கு வயிற்றெரிச்சல் இது தான்
கரோனா காலத்தில் பிரதமர் மோடி லைட் அடுத்து சவுண்ட் விட்டால் கரோனா போய் விடும் என்றார். மாடியில் நின்று கை தட்டினால் கரோனா போய்விடுமா? இப்படி ஒரு பிரதமர் கூறலாமா? கரோனா காலத்தில் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த ஒரே முதல்வர் நமது முதல்வர். இன்னும் 2 மாதங்களில் இன்னும் அதிகமாக மகளிர் உரிமை தொகை கிடைக்கும். இதை நான் வாக்குறுதியாக தருகிறேன். தமிழகத்தில் நம்மை கால் எடுத்து வைக்க விடவில்லை என்பது சங்கிகளுக்கு வயித்தெரிச்சல். நமக்கு எவ்ளோ இடைஞ்சல் கொடுக்கிறார்கள்.
இந்தி, சமஸ்கிருதம், குலக்கல்வி திட்டம்
புதிய கல்வி கொள்கை ஏற்றால் இந்தி, சமஸ்கிருதம் உள்ளே வரும். குலக்கல்வி திட்டம் வரும். இதை எல்லாம் ஒழிக்க வேண்டும் என ஆரம்பித்த இயக்க சுயமரியாதை இயக்கம். தொகுதி மறு சீரமைப்பால் நாடாளுமன்ற 39 தொகுதியில் 7 தொகுதியை குறைக்க போகிறார்கள். இதை கண்டறிந்து அதற்கு எதிராக முதலில் குரல் கொடுத்தவர் நமது முதல்வர். ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் புதிய பேருந்து நிலையம், திருமங்கலம் - தென்காசி சாலை, பிளவக்கல் அணை, வத்திராயிருப்பு கண்மாய் சீரமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை செய்துள்ளோம்.
அமித்ஷா முன்னேற்ற கழகமா? அடிமை முன்னேற்ற கழகமா?
ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால் இன்னும் பல திட்டங்கள் கொண்டு வருவோம் என்று மக்களிடம் எடுத்து கூறுங்கள். ஓரணியில் தமிழ்நாடு திட்டத்தில் ஒரு கோடி நபர்களை நமது இயக்கத்தில் சேர்த்துள்ளோம். ஒன்றிய பாஜக நிறைய தில்லுமுல்லு வேலை செய்யும். அடுத்த 6 மாதம் நீங்கள் ஓய்வு எடுக்கக் கூடாது. அதிமுக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமா? அமித்ஷா முன்னேற்ற கழகமா? அடிமை முன்னேற்ற கழகமா? என்பது தெரியவில்லை.
அதிமுகவை கொத்து பரோட்டாவாக மாற்றிய பாஜக
கார் மாற்றுவதும் கால் மாற்றுவதும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கை வந்த கலை. அதிமுகவில் தற்போது பல அணி உள்ளது. இனி ஒரு தொகுதிக்கு ஒரு அணி உருவாகும். பாஜக அதிமுகவை கொத்து பரோட்டா போல் போட்டு வைத்துள்ளது. நிரந்தர அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தான் இருக்க வேண்டும். அதை நான் வழிமொழிகிறேன். அப்போது தான் தமிழக மக்களுக்கும், எங்களுக்கும் நல்லது. அடிமைகளுக்கு உதாரணம் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி.
வாரம் ஒரு முறை மட்டும் நான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வருபவன் கிடையாது. தினந்தோறும் மக்களை சந்தித்து வருகின்றேன். கடந்த 2011 தேர்தலில் பாஜக உடன் சேர்ந்ததால் நாம் தோற்றோம் என அதிமுகவினரே கூறினர். தேர்தலுக்கு தேர்தல் மாறும் கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி. ஆனால் நமது கூட்டணி கொள்கை கூட்டணி. 234 தொகுதியிலும் கலைஞர் தான் நமது வேட்டாளர் என நமது பணி இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.