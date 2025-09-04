ETV Bharat / state

பிரபல ரவுடி வழக்கை விசாரித்த எஸ்.ஐ.க்கு பதவி உயர்வு? உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - SI POWN PROMOTION

சீரியல் கில்லர் ஆட்டோ சங்கர் வழக்கை விசாரணை செய்த எஸ்.ஐ. பவுனுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவது குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 3:57 PM IST

சென்னை: பிரபல ரவுடி ஆட்டோ சங்கர் வழக்கை விசாரித்த எஸ்.ஐ.பவுனுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவது குறித்து 3 மாதங்களில் முடிவெடுக்க தமிழ்நாடு டிஜிபி-க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

1980-களின் இறுதியில் நாட்டையே உலுக்கிய சீரியல் கில்லர் ஆட்டோ சங்கர் வழக்கை விசாரணை செய்த உதவி ஆய்வாளர்களில் ஒருவரான எஸ்.ஐ. பவுன் மீது காவல் துறை 1989 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தது. பின்னர் 1999 ஆம் ஆண்டு அவரை பதவியிறக்கம் செய்தும், பணப் பயன்களை நிறுத்தியும் உத்தரவிடப்பட்டது.

இதை எதிர்த்து 2012 ஆம் ஆண்டில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் எஸ். ஐ. பவுன் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை நீதிபதி சுதீர் குமார் முன்பு நடைபெற்ற போது. எஸ். ஐ. பவுன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வெங்கடரமணி, ஒழுங்கு நடவடிக்கையால் 10 ஆண்டு கால தாமதம் ஆனது பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதால் பதவியிறக்கத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், தாமதத்திற்கு மனுதாரர் எந்த வகையிலும் பொறுப்பல்ல என்றும், காவல் துறையின் பத்து குற்றச்சாட்டுகளில் ஐந்து குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றும், அவையும் தீவிரமானவை அல்ல என்றும் வாதத்தை முன்வைத்தார்.

கடந்த 1989 முதல் 1999 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் நீடித்ததால், மனுதாரர் காவல் ஆய்வாளராக பதவி உயர்வு பெற முடியாமல் போனதாகவும், முழுமையாக தகுதி பெற்று 1993 ஆம் ஆண்டிலேயே தகுதி வரம்புக்குள் வந்துவிட்டதாகவும் வாதிட்டார்.

காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஹாஜா நசீருதீன், ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை முடிப்பதில் எந்த குறைபாடும் இல்லை என்றும், பல கட்டங்களில் விசாரணையில் பங்கேற்பதைத் தவிர்த்துள்ளதால், தாமதத்திற்கு மனுதாரர் மட்டுமே தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பு என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.

மனுதாரருடன் சேர்ந்து மற்ற சில அதிகாரிகளும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதால், அவர்கள் பெற்ற தடை உத்தரவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அப்போதைய சூழலில் பதவி உயர்வு குறித்து கேள்வி எழவில்லை. பின்னர், ஆய்வாளராக பதவி உயர்வு பெற்று பணியாற்றி 2014 ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றதாகவும் தெரிவித்தார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி எம்.சுதீர் குமார், பதவியிறக்கத்திற்கு பிறகு எட்டு ஆண்டுகள் அமைதியாக இருந்துள்ளார். அதன் பிறகு, நீதிமன்றத்தில் கருணை மனுதாக்கல் செய்துள்ளதால் மனுதாரருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையில் தலையிட விரும்பவில்லை. காவல் துறையின் காலதாமதமான விசாரணையால் மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட பாரபட்சத்தை நீதிமன்றம் தான் சரிசெய்ய வேண்டும்.

1989 ஆம் ஆண்டின் தொடங்கிய விசாரணையின் அறிக்கையை 1997 ஆம் ஆண்டில் மட்டுமே சமர்ப்பித்துள்ளதால், நீண்ட கால தாமதத்தினால் 1993 ஆம் ஆண்டில் பதவி உயர்வுக்கு பரிசீலிக்க தகுதி இருந்தும் 2002ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஆய்வாளராக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், எந்தவொரு ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் ஆறு மாத காலத்திற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என பல உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால், தாமததுக்கு மனுதாரர் தான் காரணம் என்கிற அரசு தரப்பு விளக்கத்தை ஏற்க முடியாது. அதனால், சட்டப்படி எஸ். பவுனின் பதவி உயர்வுக்கான கோரிக்கையை பரிசீலித்து 3 மாதங்களில் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என டிஜிபிக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

