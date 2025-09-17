''மாணவர்களிடம் மதம் சார்ந்த பரப்புரை செய்ய அனுமதிக்கக்கூடாது'' - பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!
செல்போன் மற்றும் தேவையற்ற வலைதளங்களை முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்தினால் ஏற்படக்கூடிய உளவியல் சார்ந்த பிரச்னைகளை மாணவர்களிடம் புரியும் படி சைபர் கிரைம் துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் மூலம் எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
Published : September 17, 2025 at 8:29 PM IST
சென்னை: காலாண்டு விடுமுறையில் நடைபெறும் நாட்டு நலப்பணி திட்ட முகாமில் மூட நம்பிக்கை சார்ந்த மற்றும் மதம் சார்ந்த பரப்புரைகளை மேற்கொள்ள எவரையும் அனுமதிக்க கூடாது என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி பள்ளியில் நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் போது, மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக ஆசிரியர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, நாட்டு நலப்பணி திட்ட முகாம் நடத்துவதற்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், நடப்பாண்டுக்கான நாட்டு நலப்பணி திட்ட முகாம் நடத்துவது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் கண்ணப்பன் மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், ''தமிழ்நாட்டில் உள்ள மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு தன்னார்வலர் பணிகளையும், தனித்திறன்களை வளர்த்தல் சார்ந்தும் சமூகத்துடன் வளர்ச்சிக்கான பங்களிப்புகளை அளிப்பதற்கும் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலகுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 1953 அலகுகளில் 2025 - 26 ஆம் கல்வியாண்டின் சிறப்பு முகாமை எதிர்வரும் விடுமுறை நாட்களில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதில் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சிறப்பு முகாம் 7 நாட்களுக்கு நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த முகாமில் ஒரு அலகு சார்ந்து 25 மாணவர்கள், 2 ஆசிரியர்கள் மற்றும் முகாம் நடைபெறும் இடத்தை சார்ந்த முன்னாள் மாணவர்கள் சிறந்த இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட மூன்று நபர்களும் ஆக 30 பேர் தவறாமல் கலந்து கொள்ள தக்க வகையில் திட்டமிட வேண்டும்.
முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் தேர்வு செய்யப்படும் பொழுது, பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மற்றும் கிராம உள்ளாட்சி உறுப்பினர்கள் அல்லது பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தின் பரிந்துரையின் அடிப்படையிலே பள்ளி தலைமையாசிரியர் மற்றும் திட்ட அலுவலர் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
முகாமில் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடமிருந்து மறுப்பின்மை சான்றிதழ் (No Objection Certificate) பெற்ற பின்னரே சிறப்பு முகாமில் பங்கேற்க செய்ய வேண்டும். முகாம் நடத்துவதற்கான தேர்வு செய்யப்படும் கிராமம் அல்லது இடம் 10 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். அந்தந்த கிராமத்தில் மட்டுமே சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் கிராமம் மற்றும் இடத்தினை முன்கூட்டியே பள்ளி தலைமையாசிரியர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கும் இடங்களில் முழுமையாக பாதுகாப்பான முறையில் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்தல் வேண்டும். மாணவர்கள் தங்குமிடம், சமையல் கூடம், கழிப்பிடம் மற்றும் குடிநீர் குறித்த வசதிகள் உள்ளிட்டவைகளை அவசியம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
மாணவர்கள் தங்குமிடம் திறந்தநிலை கிணறு, நீர்நிலைகள், குளம், ஏரி போன்றவற்றுக்கு அருகில் இல்லாதவாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும். முறையான அனுமதியின்றி மாணவர்களை முகாமிலிருந்து வெளியில் செல்ல அனுமதிக்கக்கூடாது. மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தக்கூடிய எந்த பணியிலும் மாணவர்களை ஈடுபடுத்தக்கூடாது.
சுகாதாரமான, தரமான உணவுகள் திட்ட அலுவலர்கள் மேற்பார்வையில் வழங்க வேண்டும். உணவு மாதிரியை சமையலர் தனியே 1 நாள் வரை எடுத்து வைத்தல் வேண்டும். மூடநம்பிக்கை சார்ந்த மற்றும் மதம் சார்ந்த பரப்புரைகளை மேற்கொள்ள எவரையும் அனுமதி அளிக்க கூடாது. பல அலகுகள் இணைந்து நடத்தும் பொழுது காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும்.
நீர் நிலைகள் உள்ள பகுதிகளில் மாணவர்களை அழைத்துச் செல்லக் கூடாது. பனைவிதை நடுதல் போன்ற பணிகளை சமூக பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் மரம் வளர்த்தலின் நன்மைகள் போன்ற தலைப்புகளில் கருத்தரங்குகள் நடத்த வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: ''மக்களே குடையை தேடி எடுங்க..'' - நாளை கொட்டித் தீர்க்க போகுது கனமழை; எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா?
செல்போன் மற்றும் தேவையற்ற வலைதளங்களை முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்தினால் ஏற்படக்கூடிய உளவியல் சார்ந்த பிரச்சினைகளை மாணவர்களிடம் புரியும் படி சைபர் கிரைம் துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் மூலம் எடுத்துரைக்க வேண்டும்". இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டு கூறியுள்ளார்.