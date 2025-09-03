வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை ஆவின் பால் விநியோகம் செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் நோயாளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.
வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரியில் செயல்பட்டு வரும் ஆவின் பால் பண்ணையிலிருந்து தினமும் வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களுக்கு சுமார் 600 முகவர்களின் மூலம் ஒரு லட்சம் லிட்டருக்கும் அதிகமான பால் விநியோகம் செய்யபட்டு வருகிறது.
தினமும் அதிகாலை 4 மணிக்குள் பால் முகவர்களிடம் சென்று சேர வேண்டும் என்பது நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட தாமதத்தால் பால் விநியோகம் சீராக நடைபெறாமல் மூன்று மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தாமதம் ஏற்பட்டது.
குறிப்பாக, அடுக்கம்பாறையில் உள்ள வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வழங்க வேண்டிய பால் காலை 7 மணிக்குள் சென்றடையவில்லை. அங்கு நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு 7 மணிக்குள் பால் வழங்குவது அவசியமாக இருக்கிறது. மேலும், பிற நோயாளிகளுக்கும் 8 மணி அல்லது 9 மணிக்குள் பால் வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால் குறித்த நேரத்தில் பால் சென்றடையாததால் நோயாளிக்ள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
பால் பாக்கெட்டுகளை அடுக்கி எடுத்துச் செல்ல பயன்படுத்தப்படும் டப்பாக்கள் இல்லாததே பால் விநியோக தாமதத்துக்குக் காரணமாக கூறப்படுக்கிறது. இதனால் முகவர்கள் பலரும் விநியோகத்தில் சிக்கலை சந்திக்க நேரிட்டது.
அதிகாலையில் குறித்த நேரத்தில் பால் கிடைக்காமல் மூன்று மணி நேரம் தாமதத்தால் முகவர்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் பாதிக்கப்பட்டனர். இந்த தாமதம் குறித்து ஆவின் நிர்வாகம் உடனடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. பால் விநியோகம் தாமதமாவதை தவிர்க்க விரைவில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ஆவின் நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொண்டபோது, "பால் ட்ரேக்களை முகவர்கள் முறையாக திருப்பி அனுப்பாததால், சில வழித்தடங்களில் மட்டுமே பால் சென்றுள்ளதாகவும், இதனால் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. நிர்வாகம், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்கும் வகையில், முகவர்களிடம் தேங்கி நிற்கும் ட்ரேக்களை பறிமுதல் செய்ய குழு அமைத்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது" என்றும் ஆவின் நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
மேலும், இதுகுறித்து வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நீரிழிவு நோயாளிகள் சிலர் கூறுகையில், “எங்களுக்கான உணவு மற்றும் மருந்து அட்டவணையில் பால் மிகவும் அவசியமானது. காலை 7 மணிக்குள் பால் அருந்த வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி இருக்கின்றனர்.
ஆனால் இன்று பால் குறித்த நேரத்தில் வராததால் மருந்து சாப்பிட தாமதமாகிவிட்டது. இது எங்கள் உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது. இந்த பிரச்சனை விரைவில் தீர்க்கப்பட வேண்டும்" என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் பால் விநியோகத்தில் ஏற்பட்ட தாமதம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.