இரும்புக்கடை உரிமையாளர் சாவில் சந்தேகம்... 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட சடலம்!

எனது மச்சான் நெஞ்சுவலியால் உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறி உடல் அவசர அவசரமாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது, ஆனால் இப்போது எங்களுக்கு அவரது இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளது என உயிரிழந்தவரின் தங்கையின் கணவர் கூறியுள்ளார்.

2 ஆண்டுகளுக்கு பின் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பிரேதம்
2 ஆண்டுகளுக்கு பின் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட சடலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 8:16 PM IST

1 Min Read
தேனி: கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் உயிரிழந்தவரின் உடலைத் தோண்டி எடுத்து பிரேதப் பரிசோதனை செய்து, விசாரணை மேற்கொள்ள இருக்கும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கம்பம் அருகே உள்ள சாமண்டிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் முருகன் (40). இவர் கோவை மாவட்டம் அன்னூரில் சொந்தமாக இரும்புக் கடை நடத்தி வந்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இவர் கவிதா என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் மகள் உள்ளனர். இந்நிலையில் 2023 ஆம் ஆண்டு உடல்நல குறைவால் முருகன் உயிரிழந்தார்.

இவருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக அவரது மனைவி தரப்பில் கூறப்பட்டது. அவரது உடல் சொந்த ஊரான சாமண்டிபுரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் தற்போது தனது மகன் முருகனின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக முருகனின் தந்தை அன்னூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.

அதில் முருகனின் இறப்பு இயற்கையானதாக தெரியவில்லை. எங்களுக்கு அவரது மனைவி மீது சந்தேகம் வருகிறது. ஆகையால் காவல் துறை உடலை தோண்டி எடுத்து பிரேதப் பரிசோதனை செய்து, விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

உயிரிழந்த முருகன்
உயிரிழந்த முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து அன்னூர் காவல் துறையினர் முருகனின் உடலை தோண்டி எடுத்து பிரேத பரிசோதனை செய்ய முடிவு செய்தனர். இதற்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்களிடம் மனு கொடுத்தனர். அதேபோல், உத்தமபாளையம் வட்டாட்சியரிடமும் மனு அளிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் உத்தமபாளையம் வட்டாட்சியர் தலைமையில், அன்னூர் காவல் துறையினர், தேனி மருத்துவக் குழுவினர் உள்ளிட்டோர் உடலை தோண்டி எடுத்தனர். அப்போது சம்பவ இடத்தில் முருகனின் குடும்பத்தினரும், மனைவி கவிதாவின் குடும்பத்தினரும் இருந்தனர். இந்நிலையில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட உடல் பாகங்களை வைத்து மருத்துவர்கள் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர். பரிசோதனைக்கு பிறகே முழுமையான தகவல் தெரிய வரும்.

இதையும் படிங்க: வேலூர் கனமழை எதிரொலி... கரை உடைந்து ஊருக்குள் புகுந்த தண்ணீர்!

சம்பவ இடத்தில் இருந்த முருகனின் தங்கையின் கணவரான அறிவு கூறுகையில், “எனது மச்சான் கோவையில் இரும்புக் கடை நடத்தி வந்தார். அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் திடீரென ஒருநாள் அவர் நெஞ்சுவலியால் உயிரிழந்ததாகக் கூறி அவசர அவசரமாக உடலை அடக்கம் செய்துவிட்டனர். இப்போது எங்களுக்கு அவரது இறப்பில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அவரது மனைவி மீது எங்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. விரைவில் உண்மை வெளிவரும் என நம்புகிறோம்” என்றார்.

