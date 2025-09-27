ஆன்லைன் டிரேடிங்: பல் மருத்துவரிடம் ரூ.1.19 கோடி மோசடி செய்த வழக்கில் முக்கிய நபர் கைது!
ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் பல் மருத்துவரிடம் ரூ.1.19 கோடி மோசடி செய்த வழக்கில், இதுவரை 7 பேரை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : September 27, 2025 at 9:26 AM IST
சென்னை: ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் பல் மருத்துவரிடம் ரூ.1.19 கோடி மோசடி செய்த வழக்கில், ஏற்கனவே 6 கைது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய நபரை சைபர் கிரைம் போலீசார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர்.
விசாரணையில், சென்னை வானகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் ஒருவர், பேஸ்புக் (facebook) உள்ளிட்ட சமூக வலைதளத்தில் வந்த ஆன்லைன் முதலீட்டு வர்த்தக விளம்பரத்தை (Online investment trading promotion) பார்த்து, அதில் வந்த லிங்க் மூலம் டிரேடிங் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டு வாட்ஸ்அப் (whatsapp) குழு ஒன்றில் இணைந்தார். அந்த குழுவில் ஆன்லைன் டிரேடிங் (Online trading) நிறுவனம் அனுப்பிய லிங்க் மூலமாக, முதலீட்டு செயலி (app) ஒன்றை பதிவிறக்கம் செய்தார்.
அப்போது அந்த நிறுவனத்தின் சார்பில், தங்களது நிறுவனத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசைவார்த்தை கூறியுள்ளனர். அவர்களின் பேச்சை நம்பிய பல் மருத்துவர், அவர்கள் கூறிய பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு ரூ.1.19 கோடி பணத்தை அனுப்பி உள்ளார். இதனையடுத்து, அவர் பதிவிறக்கம் செய்திருந்த ஆன்லைன் டிரேடிங் செயலியில், அவர் செலுத்திய பணத்திற்கு ஏற்றவாறு அதிக லாபம் வந்தது போல காண்பித்தது.
இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த பல் மருத்துவர், தான் முதலீடு செய்த பணத்தை எடுக்க முற்பட்டார். அப்போது ஆன்லைன் டிரேடிங் நிறுவனம் சார்பில், நீங்கள் மேற்கொண்டு பணத்தை முதலீடு செய்தால் மட்டுமே பணத்தை எடுக்க முடியும் என கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது. முதலீட்டு பணம் கிடைக்காததால் தான் ஏமாற்றமடைந்ததை அறிந்த பல் மருத்துவர், கடந்த ஜூன் 19 ஆம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து புலன் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், மோசடியில் ஈடுபட்ட 6 பேரை போலீசார் உடனடியாக கைது செய்தனர். ஆனால், இவ்வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்த முக்கிய நபர் தலைமறைவான நிலையில், சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவின் பெயரில், சைபர் கிரைம் காவல் ஆய்வாளர் பீட்டர்பாஷா தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து அவரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
இந்த நிலையில், இவ்வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்து வந்த, சென்னை சேப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது அனீஸ் (35) என்பவர், சிவகங்கை இளையான்குடியில் பகுதியில் பதுங்கி இருப்பதாக சைபர் கிரைம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் சிவகங்கை விரைந்த சைபர் கிரைம் போலீசார் முகமது அனிஷை சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து ஒரு செல்ஃபோனை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
சமீபகாலமாக ஆன்லைன் முதலீடு என்ற பெயரில், சமூகவலைதளங்களில் போலியான விளம்பரங்கள் மூலம் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம் என ஆசை வார்த்தை கூறி பண மோசடி செய்யும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
இதுபோன்ற போலியான தொலைபேசி அழைப்புகள், அதிக லாபம் தரும் முதலீட்டு விளம்பரங்கள், போலி முதலீட்டு செயலிகள் குறித்து பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சென்னை காவல்துறை தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.