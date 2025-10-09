விமான நிலையத்தில் அடுத்தடுத்து போதைப்பொருள், தங்கம் பறிமுதல்; கடத்தல் ஆசாமிகள் சிக்கியது எப்படி?
சென்னை விமான நிலையத்தில் 2 நாட்களில் மட்டும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சா, தங்கம் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 9, 2025 at 3:04 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் போதைப்பொருள், தங்கம், வெளிநாட்டுப் பணம் என அடுத்தடுத்து கடத்தி வந்த ஆசாமிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2 நாட்களாக வெளிநாடுகளிலிருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் விமானங்களில் போதைப்பொருட்கள், தங்கம், வெளிநாட்டுப் பணம் உள்ளிட்டவை கடத்தப்பட்டு வருவதாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
அதன் அடிப்படையில், சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் தீவிரமாக சோதனை செய்து வந்தனர். அந்த வகையில் பாங்காங்கில் இருந்து தாய் ஏர்வேஸ் பயணிகள் விமானத்தில் சென்னை வந்த பயணிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
சாக்லேட் எனக் கஞ்சா கடத்தல்
அப்போது, அதில் வந்த இந்திய ஆண் பயணி ஒருவர் மீது சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் வந்தது. அதனால், அவரை தடுத்து நிறுத்தி ஆவணங்களை பரிசோதித்தனர். அப்போது, அவர் சுற்றுலா விசாவில் சென்று வந்தது தெரிய வந்தது. மேலும் அவர் எதற்காக சென்னை வந்தார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை செய்தனர். அதற்கு அப்பயணி முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார். அதனால், சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு மேலும் சந்தேகம் வந்துள்ளது.
இதையடுத்து அவரது உடைமைகளை சோதனை செய்த போது சாக்லேட், பதப்படுத்த உணவுப்பொருட்கள் இருப்பதாக பார்சல்கள் இருந்துள்ளன. அதனை பிரித்து சோதனை செய்த போது, அதில் ஹைட்ரோபோனிக் எனப்படும் உயர்ரக கஞ்சா மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அந்த பயணிடமிருந்து 7.473 கிலோ கிராம் ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவர் மீது போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
துணிக்குள் மறைத்து வைத்திருந்த உயர்ரக கஞ்சா
அதே போல், பாங்காங்கில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் சென்னை வந்த பணிகளை சோதனை செய்த போது, அதில் வந்த வடமாநிலத்தை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சந்தேகத்திற்கு இடமாக உடைமைகளை எடுத்து வந்துள்ளார். அதை பிரித்து பார்த்த போது, 8 பார்சல்களில் ஹைட்ரோபோனிக் உயரக கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. அவரிடம் இருந்து சுமார் 1.9 கிலோ கிராம் ஹைட்ரோபோனி கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில், இந்த உயர்ரக கஞ்சாவை வாங்கி செல்ல ஒருவர் விமான நிலையத்தின் வெளியே காத்துக் கொண்டு இருக்கின்ற தகவலை தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து ரகசியமாக கண்காணித்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அந்த நபரையும் மடக்கிப் பிடித்தனர். அந்த நபரிடம் நடத்திய விசாரணையில் ஹைட்ரோபோனிக் உயர்ரக கஞ்சா கடத்தலில் ஈடுபட்டு, அதனை ரயில் மூலம் வடமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
594 கிராம் தங்கம் பறிமுதல்
தொடர்ந்து, அபுதாபியிலிருந்து தனியார் பயணிகள் விமானத்தில் சென்னை விமான நிலையம் வந்த பயணியை ஒருவரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் நிறுத்தி விசாரணை செய்த போது, அவரும் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார். அவரது உடைமையை சோதனை செய்த போது, அதில் சுமார் 116 கிராம் தங்கக்கட்டி, 428 கிராம் இரண்டு தங்க உருளை வடிவ பந்துகள் என மொத்தம் 594 கிராம் தங்கம் இருந்தது தெரிய வந்தது. அவற்றை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், கடத்தலில் ஈடுபட்ட பயணியை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
வெளிநாட்டு கரன்சி பறிமுதல்
அதே போல், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து சிங்கப்பூர் செல்ல பயணி ஒருவர் கையில் அட்டைப் பெட்டிகளுடன் வந்திருந்தார். அவர் மீது சந்தேகமடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை செய்த போது, அவர் தனது அட்டைப் பெட்டிகளில் உணவு தயாரிக்கும் பொருட்கள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இருந்தாலும், சந்தேகம் தீராததால் அதனைப் பிரித்து சோதனை செய்த போது, உருளை வடிவ குழாயில் மறைத்து வைத்து கடத்த முயன்ற 51.4 லட்சம் மதிப்புடைய அமெரிக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் கரன்சிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து அந்த பயணியையும் கைது செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த 2 நாட்களில் மட்டும் சென்னை விமான நிலையத்தில், பல கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய உயர் ரக கஞ்சா, தங்கம், வெளிநாட்டு கரன்சி உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.