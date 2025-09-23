ETV Bharat / state

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.1.33 கோடி மதிப்புள்ள இ-சிகரெட்டுகள் பறிமுதல்!

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட 4,31,130 எண்ணிக்கையிலான சிகரெட்டுகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்தனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிகரெட்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிகரெட் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 10:59 AM IST

சென்னை: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து சென்னைக்கு சரக்கு விமானத்தில் கடத்திக் கொண்டுவரப்பட்ட ரூ.1.33 கோடி மதிப்புடைய சிகரெட்டுகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் சரக்கு பிரிவில் வரும் விமானங்கள் சிலவற்றில் போதைப்பொருள்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக, விமான நிலைய சுங்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின்பேரில், சென்னைக்கு வரும் சரக்கு விமானங்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.

இதில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்த தனியார் சரக்கு விமானத்தில் இருந்த பார்சல்களை, சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் கீழே இறக்கி சோதனை செய்தனர். இதில், குறிப்பிட்ட சில பார்சல்கள் மீது துணிகளை சுத்தம் செய்யும் சலவை பவுடர் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இதனைக்கண்டு சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள் குறிப்பிட்ட அந்த பார்சலை தனியாக எடுத்து வைத்தனர்.

ஆனால், இரண்டு நாட்களாகியும் பார்சலை எடுக்க யாரும் வரவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால், சந்தேகமடைந்த சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பார்சலில் இருந்த முகவரி, தொலைபேசி எண் குறித்து ஆய்வு செய்தனர். இதில், அந்த எண் போலியானது என தெரிய வந்தது.

இதனையடுத்து, அந்த சரக்கு விமானத்தில் வந்த அனைத்து பார்சல்களையும் பிரித்து பார்த்தபோது அதற்குள் சுமார் 4 லட்சத்து 30 ஆயிரம் வெளிநாட்டு சிகரெட்கள் மற்றும் 1,130 எண்ணிக்கையிலான இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட இ-சிகரெட்டுகள் இருப்பதும் தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு: ''தள்ளுபடி என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றும் ஆவின்'' - கொதிக்கும் தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் சங்கம்!

மேலும், அந்த சிகரெட்களில் முறையான விளம்பர அறிவிப்புகளும், ஆவணங்களும் இல்லாமல் இருந்துள்ளது. இதனையடுத்து, அதிகாரிகள் 4,31,130 சிகரெட்டுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். இதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.1.33 கோடி என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, சிகரெட்களை கடத்தி வந்த நபர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து சலவை செய்யும் பவுடர் என்ற பெயரில் கடத்தி வரப்பட்ட இ -சிகரெட்கள் உட்பட 4,31,130 வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்த சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

