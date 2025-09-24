ETV Bharat / state

கேரளாவை தொடர்ந்து சென்னையிலும் ஆபரேஷன் ‘நும்கோர்’ சோதனை! வரி ஏய்ப்பு விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் அதிரடி!

வரி ஏய்ப்பு செய்து, விற்கப்படும் கார்கள் வைத்தீஸ்வரன் நிறுவனத்தின் வாயிலாகவே கை மாறியதாக வெளியான தகவலை தொடர்ந்து சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது.

சோதனை நடத்தப்பட்ட வீடு
சோதனை நடத்தப்பட்ட வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 8:13 PM IST

1 Min Read
சென்னை: சொகுசு கார் வரி ஏய்ப்பு தொடர்​பாக, கேரளா​வில் நடிகர்​கள் துல்​கர் சல்​மான், பிருத்​வி​ராஜ் உள்​ளிட்ட பலரது வீடு​கள் மற்றும் ஷோரூம்களில் வரு​வாய் புல​னாய்வு மற்​றும் சுங்​கத் துறை அதி​காரி​கள் சோதனை நடத்திய நிலையில் சென்னையில் கார் விற்பனையில் ஈடுபடும் நபரின் வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றது.

நாடு முழுவதும் சொகுசு கார் வரி ஏய்ப்புக்கு எதிரான நடவடிக்கையை வருவாய் புலனாய்வு மற்றும் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் இணைந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பாக கேரளாவின் திருவனந்தபுரம், எர்ணாகுளம், கோட்டயம், கோழிக்கோடு மற்றும் மலப்புரம் மாவட்டங்களில் 30 இடங்களில் சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஆபரேஷன் ‘நும்கோர்’ என்ற பெயரில் இந்த சோதனை நடந்து வருகிறது. இந்த சோதனையின் போது பூடானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சொகுசு கார்களை, வரி ஏய்ப்பு செய்வதற்காக பழைய வாகனங்களாக பதிவு செய்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சட்ட விரோதமாக அசாம் மற்றும் பீகார் எல்லைகள் வழியாக நாட்டிற்குள் சொகுசு கார்களை கொண்டு வந்து அதனை ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் பதிவு செய்வது தெரிய வந்துள்ளது.

அந்த கார்களை பின்னர், இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் விற்பனை செய்து உள்ளூர் பதிவாக மாற்றிக் கொள்வதும் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கேரளாவில் முன்னணி நடிகர்களான துல்கர் சல்மான், பிருத்விராஜ் உள்ளிட்டோர் வீடுகளில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி சொகுசு கார்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் சென்னை நொளம்பூர் பகுதியில் கார்களை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்யும் வைத்தீஸ்வரன் என்பவரது வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றுள்ளது. வரி ஏய்ப்பு செய்து, விற்கப்படும் கார்கள் வைத்தீஸ்வரன் நிறுவனத்தின் வாயிலாகவே கை மாறியதாக வெளியான தகவலை தொடர்ந்து இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது.

இது தொடர்பான விசாரணை முழுமையாக முடிவடைந்த பின்னர் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் குறித்தும், மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அறிவிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ''அன்புமணி.. தென்கொரியாவுல மாம்பழம் சின்னத்தில் நிற்கட்டும்'' - மருத்துவர் ராமதாஸ் மரண 'கலாய்'!

இது குறித்து அதி​காரி​கள் கூறுகையில், ''பூடான் வழி​யாக இந்​தி​யா​வுக்கு நூற்​றுக்​கும் மேற்​பட்ட 8 வகை​யான உயர் ரக கார்​களை சட்​ட​விரோத​மாக இறக்​குமதி செய்து வரி ஏய்ப்பு செய்​யப்​பட்​டுள்​ள​து விசா​ரணை​யில் தெரிய​ வந்​துள்​ளது. வாக​னங்​களை முதலில் ஹிமாச்சல பிரதேசத்​தில் பதிவு செய்​வது, பிறகு அவற்றை பிற மாநிலங்​களுக்கு கொண்டு சென்று பதிவு எண்​களை மாற்​றி வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்​டுள்​ளது. வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக சந்​தேகிக்​கப்​படும் ஷோரூம்​கள் மற்​றும் தனிப்​பட்ட இறக்​கும​தி செய்பவர்கள் ​என இரு தரப்​பினரை​யும் குறி​ வைத்து சோதனை நடைபெறுகிறது​" என்று தெரி​வித்​தனர்​.

