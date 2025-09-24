கேரளாவை தொடர்ந்து சென்னையிலும் ஆபரேஷன் ‘நும்கோர்’ சோதனை! வரி ஏய்ப்பு விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் அதிரடி!
வரி ஏய்ப்பு செய்து, விற்கப்படும் கார்கள் வைத்தீஸ்வரன் நிறுவனத்தின் வாயிலாகவே கை மாறியதாக வெளியான தகவலை தொடர்ந்து சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது.
சென்னை: சொகுசு கார் வரி ஏய்ப்பு தொடர்பாக, கேரளாவில் நடிகர்கள் துல்கர் சல்மான், பிருத்விராஜ் உள்ளிட்ட பலரது வீடுகள் மற்றும் ஷோரூம்களில் வருவாய் புலனாய்வு மற்றும் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்திய நிலையில் சென்னையில் கார் விற்பனையில் ஈடுபடும் நபரின் வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றது.
நாடு முழுவதும் சொகுசு கார் வரி ஏய்ப்புக்கு எதிரான நடவடிக்கையை வருவாய் புலனாய்வு மற்றும் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் இணைந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பாக கேரளாவின் திருவனந்தபுரம், எர்ணாகுளம், கோட்டயம், கோழிக்கோடு மற்றும் மலப்புரம் மாவட்டங்களில் 30 இடங்களில் சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆபரேஷன் ‘நும்கோர்’ என்ற பெயரில் இந்த சோதனை நடந்து வருகிறது. இந்த சோதனையின் போது பூடானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சொகுசு கார்களை, வரி ஏய்ப்பு செய்வதற்காக பழைய வாகனங்களாக பதிவு செய்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சட்ட விரோதமாக அசாம் மற்றும் பீகார் எல்லைகள் வழியாக நாட்டிற்குள் சொகுசு கார்களை கொண்டு வந்து அதனை ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் பதிவு செய்வது தெரிய வந்துள்ளது.
அந்த கார்களை பின்னர், இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் விற்பனை செய்து உள்ளூர் பதிவாக மாற்றிக் கொள்வதும் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கேரளாவில் முன்னணி நடிகர்களான துல்கர் சல்மான், பிருத்விராஜ் உள்ளிட்டோர் வீடுகளில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி சொகுசு கார்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் சென்னை நொளம்பூர் பகுதியில் கார்களை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்யும் வைத்தீஸ்வரன் என்பவரது வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றுள்ளது. வரி ஏய்ப்பு செய்து, விற்கப்படும் கார்கள் வைத்தீஸ்வரன் நிறுவனத்தின் வாயிலாகவே கை மாறியதாக வெளியான தகவலை தொடர்ந்து இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது.
இது தொடர்பான விசாரணை முழுமையாக முடிவடைந்த பின்னர் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் குறித்தும், மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அறிவிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''பூடான் வழியாக இந்தியாவுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட 8 வகையான உயர் ரக கார்களை சட்டவிரோதமாக இறக்குமதி செய்து வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. வாகனங்களை முதலில் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் பதிவு செய்வது, பிறகு அவற்றை பிற மாநிலங்களுக்கு கொண்டு சென்று பதிவு எண்களை மாற்றி வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் ஷோரூம்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட இறக்குமதி செய்பவர்கள் என இரு தரப்பினரையும் குறி வைத்து சோதனை நடைபெறுகிறது" என்று தெரிவித்தனர்.