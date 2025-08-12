ETV Bharat / state

கோவை விமான நிலையத்தில் ரூ.7 கோடி மதிப்பிலான கஞ்சா பறிமுதல்! கேராளாவைச் சேர்ந்த இருவர் கைது! - CANNABIS SEIZED COIMBATORE AIRPORT

கோவை விமான நிலையத்தில் ரூ.7 கோடி மதிப்புடைய உயர் ரக கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விமான நிலையத்திற்கு கடத்தி வரப்பட்ட கஞ்சா
விமான நிலையத்திற்கு கடத்தி வரப்பட்ட கஞ்சா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 2:35 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சிங்கப்பூரில் இருந்து கோவைக்கு விமானத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.7 கோடி மதிப்புடைய உயர் ரக கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, கஞ்சாவை கடத்தி வந்த கேரளாவைச் சேர்ந்த 2 பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோவை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து சிங்கப்பூர், சார்ஜா, இலங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு தினசரி விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தொழில் நகரமான கோவைக்கு பணி நிமித்தம் காரணமாக பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.

இதில், கேரளா மாநிலத்திற்கு ஒரு சில இடங்களில் இருந்து நேரடியாக விமான சேவை இல்லாததால், கேரளாவைச் சேர்ந்த பயணிகள் கோவை விமான நிலையம் வந்து செல்வது வழக்கமாகும். அதே போல், இந்தியாவிற்கு சுற்றுலா வரும் வெளிநாட்டு பயணிகள் கோவை வழியாக மீண்டும் நாடு திரும்புவதும் வழக்கமாகும்.

அவ்வாறு சர்வதேச நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள், தங்கம், அரிய வகை விலங்குகள், பறவைகள், தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகளை கடத்தி வருவதும், அதனை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்வதும் தொடர் கதையாக இருந்து வருகிறது. இதனால், சுங்கத்துறை நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் அவ்வப்போது விமான நிலையத்தில் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவை வந்த விமானத்தில் உயர் ரக கஞ்சா கடத்தப்பட்டு வருவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின்பேரில், அந்த விமானத்தில் பயணித்த அனைத்து பயணிகள் மற்றும் அவர்களின் உடைமைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.

இதில், இரண்டு பயணிகள் தங்களது உடைமையில் ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள, 6.7 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் என்ற உயர் ரக கஞ்சா பாக்கெட்டுகளை கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவர்களிடம் இருந்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கோண்டனர். இதில், கடத்தலில் ஈடுபட்டது கேரளாவைச் சேர்ந்த பஹத் மோன் முஜீப் மற்றும் சுஹைல் வாழமத் உபைதுல்லா என்பது தெரிய வந்தது.

இதனையடுத்து, இவர்கள் இருவர் மீதும் சுங்கச் சட்டம் மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின் கீழ் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, இவர்களை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்க உள்ளதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

