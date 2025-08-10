சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு முன்வர வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் மண்டல் 5 (ராயபுரம்) மற்றும் மணடலம் 6 (திரு.வி.க. நகர்) ஆகிய பகுதிகளின் தூய்மைப் பணிகள் கடந்த ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி முதல் தனியாரிடம் ஓப்படைக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூற்றுக்கணக்கான தூய்மைப் பணியாளர்கள், மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகைக்கு முன்பாக கடந்த 10 நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சென்னையில் உள்ள 15 மண்டலங்களில் 10 மண்டலங்களின் தூய்மைப் பணிகள் ஏற்கெனவே தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டன. எனவே, தூய்மைப் பணியை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு கைவிட வலியுறுத்தி இப்பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களிடம் அமைச்சர் சேகர்பாபு, மேயர் பிரியா ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டும் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை.
தூய்மைப் பணியாளர்கள் 10 வது நாளாக இன்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், இவர்களை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் நேரடியாக சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: இதுதான் சமூக நீதி அரசா? - தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஆவேசம்!
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடந்த 10 நாட்களாக போராடி வருகின்றனர். இவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தொழிலாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு முன்வர வேண்டும். பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும்.
தனியார்மயம் கொள்கையை மத்திய, மாநில அரசுகள் கடைபிடித்து வருகின்றன. நாடு முழுவதும் அனைத்து துறைகளிலும் தனியார்மயம், ஒப்பந்தம் என்பவை நடைமுறையில் உள்ளன. அதேபோல், தமிழகத்திலும் பல்வேறு துறைகளில் தனியார்மயம், ஒப்பந்தம், தொகுப்பூதியம் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, தொழிலாளர்களிடம் ஏற்கெனவே இருக்கும் உரிமையை பறிப்பதை ஏற்க முடியாது.
தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்க வேண்டும் என்பதே அரசிடம் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுத்ததை மட்டுமே அரசு செய்ய வேண்டும் என அவசியம் இல்லை. தற்போது நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.