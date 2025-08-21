மயிலாடுதுறை: மத்திய அரசின் புதிய சட்ட திருத்த மசோதாக்களை பயன்படுத்தி மோடி, அமித் ஷா உள்ளிட்ட தங்களுக்கு பிடிக்காத பாஜக முதலமைச்சர்களைக் கூட பதவியில் இருந்து அப்புறப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கிறது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் எச்சரித்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறையில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட அலுவலகத்தில் பெ.சண்முகம் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, அவர், ''மத்திய பாஜக அரசு, அரசியல் சாசனத்தின் 130-வது திருத்தம் என்ற பெயரில் 3 புதிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்துள்ளது.
ஏற்கெனவே உஃபா சட்டம் என்ற பெயரில் பாஜக அரசுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிப்பவர் மீது விசாரணை இல்லாமல் காலவரையில்லாமல் சிறையில் அடைக்கும் சட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த சட்டத்தில் ஏராளமான அறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, பல ஆண்டுகள் சிறையில் வைக்கப்பட்டனர். பின்னர் பொதுமக்களையும் கைது செய்யக் கூடிய வகையில் பிஎன்எஸ் என்ற புதிய சட்டத்தை திருத்தினார்கள். இப்போது, முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள், பிரதமர் உள்பட யாராக இருந்தாலும் 30 நாள்கள் சிறையில் இருந்தால் அவர்கள் தானாகவே பதவி விலக நேரிடும் என்ற புதிய மசோதாவை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள்.
'பாஜக முதலமைச்சர்களுக்கே ஆபத்து'
ஏற்கெனவே, அமலாக்கத் துறை, மத்திய புலனாய்வுத்துறையை பயன்படுத்தி எதிர்க்கட்சி முதலமைசர்கள், அமைச்சர்கள் வீடுகளில் ரெய்டு என்ற பெயரில் வழக்குப்பதிவு செய்வது, கைது செய்வது, சிறையில் அடைப்பது போன்றவற்றை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இதன் மூலமாக பிடிக்காத முதலமைச்சர், அமைச்சர்களை கைது செய்து 30 நாள்களுக்கு மேலாக வைக்க முடியும். இது முற்றிலும் ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது. மாநில அரசாங்களின் உரிமைகளுக்கு எதிரானது. இது மோடி, அமித் ஷா உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்களுக்கு பிடிக்காத அவர்களது கட்சியைச் சேர்ந்த முதலமைச்சர்களைக் கூட இச்சட்டத்தை பயன்படுத்தி அவர்களை பதவியில் இருந்து அப்புறப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கிறது.
இது போன்ற சட்டங்களை பாராளுமன்றத்தில் மெஜாரிட்டி இருக்கின்றது என்ற திமிர்தனத்தில் தாங்கள் நினைக்கும் வகையில் சட்டத்தை உருவாக்குவது ஜனநாயக நாட்டில் அனுமதிக்க முடியாத ஒன்று. இந்தியாவின் கூட்டாட்சியை மதிக்கும் அனைவரும் எதிர்க்க வேண்டிய மசோதா இது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளும், வெளியும் இந்த புதிய மசோதாவை எதிர்த்து வலுமிக்க போராட்டங்களை நடத்துவோம். துமிழ்நாடு முதலமைச்சர், கேரள முதலமைச்சர் ஆகியோர் இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்கள். உடனடியாக இந்த புதிய மசோதவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றார்.
தவெக மாநாடு
அதனை தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாட்டுப் பந்தலில் அண்ணா, எம்ஜிஆர் படங்கள் புதிதாக வைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, ''இதுபற்றி அவர்களை கொள்கை வழிகாட்டியாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ள திமுக, அதிமுக கட்சிகள் தான் முதலில் கருத்து கூற வேண்டும்'' என்றார்.
தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம்
தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் தொடரத்தான் செய்யும். உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏற்கத்தக்கதல்ல. ''பணி நிரந்தம் கூடாது, தனியாருக்கு வழங்குவது என்பது அரசின் கொள்கை முடிவு. அதில் தலையிட முடியாது, அதேசமயம் ஊதியத்தைக் குறைக்கக் கூடாது'' என தொழிற்சங்கம் சார்பில் போடப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. இது நீதிமன்றத்தின் தனியார்மயத்துக்கு ஆதரவான தீர்ப்பாக பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இது தூய்மைப் பணிக்கு மட்டுமில்லாமல், அனைத்து பணிகளுக்குமே பொருந்தக்கூடிய தீர்ப்பாக அரசாங்கம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏற்கத்தக்கதல்ல. எனவே, போராட்டம் தொடரும்'' என பெ.சண்முகம் தெரிவித்தார்.