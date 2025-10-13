தவெகவை பயன்படுத்தி பாஜகவும், அதிமுகவும் அரசியல் நாடகத்தை நடத்த விரும்புகிறது: சிபிஎம் கே.பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி!
திமுக அரசு அனைத்து ஊழியர்களையும், பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2025 at 11:00 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழக வெற்றி கழகத்தை பயன்படுத்தி பாஜகவும், அதிமுகவும் அரசியல் நாடகத்தை நடத்த விரும்புவது பகல் கனவாகும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் பேட்டியளித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பாலகிருஷ்ணன், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என வழக்கு தொடர்ந்த நபரே, தான் வழக்கு போடவில்லை எனக் கூறுகிறார். வழக்கு போட்டவர்கள் பற்றி பல்வேறு தகவல்கள் உலா வருகின்றன. இதை உச்சநீதிமன்றம் விசாரித்ததா என தெரியவில்லை. இருப்பினும், உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பதால் சிபிஐ விசாரிப்பதில் தவறு கிடையாது.
இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்த பிறகு, பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பார்த்து தவெக தலைவர், ஆறுதல் கூறாமல், அவர்களுக்கு வேண்டிய மருத்துவ உதவிகளை செய்யாமல் இருப்பது ஒரு நல்ல பண்பாக தெரியவில்லை. எந்தவொரு அரசியல் கட்சி தலைவராவது இப்படி இருப்பாரா என்கிற கேள்வி எழுவதையும் தவிர்க்க முடியவில்லை. தவெகவை பயன்படுத்தி பாஜகவும், அதிமுகவும் தமிழத்தில் அரசியல் நாடகத்தை நடத்த விரும்புகிறார்கள். ஆனால், நிச்சயமாக அவர்களின் நாடகம் வெற்றி பெறாது. அது ஒரு பகல் கனவாக தான் போய் முடியும்.
தமிழகத்தில் நிலவும் பல முக்கியமான பிரச்சினைகளை சட்டமன்றத்தில் முதல்வரும், அமைச்சர்களும் தீர்வு காண்பதற்கு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் 50 நாட்களாக போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு சுமூகமான தீர்வை காண்பது தமிழக அரசின் பொறுப்பு. அரசை நம்பி தான் அவர்கள் போராடுகிறார்கள். அரசு இதுவரை தலையிடவில்லை என்றால், யார் தலையிட முடியும்? தூய்மை பணியாளர்களை ஒப்பந்த பணியாளர்களாகவே வைத்துக் கொள்வது எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை.
ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், கல்லூரி பேராசிரியர்கள் என அனைத்து துறைகளிலும், தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியம் என்கிற அடிப்படையில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் கடுமையான சுரண்டலுக்கு பணியாளர்கள் ஆளாக்கப்படுகின்றனர். இது நியாயம் அல்ல. எனவே திமுக அரசு அனைத்து ஊழியர்களையும், பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். டெல்டா மாவட்டங்களில் நெல் கொள்முதலில் ஏராளமான பிரச்சினைகள் உள்ளன. ஒரு மூட்டைக்கு ரூ.40, ரூ.50 என மாமூல் வாங்கப்படுகிறது. விவசாயிகள் வயிறு எரிந்து உள்ளனர். ஏன் அரசு இதை அனுமதிக்கிறது? யார் அதை வாங்குறார்கள்? அதை ஏன் அரசால் தடுக்க முடியவில்லை? அரசின் ஊழல் தடுப்பு துறை என்ன செய்கிறது? மாமூல் வாங்குவது, பிக் பாக்கெட் கொள்ளை அடிப்பது போல அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அரசு இதை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என பாலகிருஷ்ணன் கூறினார்.