தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்: 'தமிழ்நாடு அரசு முறையாக கையாளவில்லை' - சிபிஎம் கடும் குற்றசாட்டு! - CPM ALLEGES DMK GOVT

தூய்மை பணியாளர்களின் போராட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு முறையாக கையாளவில்லை என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சிபிஎம் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
சிபிஎம் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 14, 2025 at 10:45 PM IST

சென்னை: பாசிச, பாஜக கொள்கைக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திமுகவுடன் கூட்டணியில் உள்ளோம். சாம்சங் தொழிலாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் விவகாரம் உள்ளிட்டவற்றில் அரசு உடனான கொள்கையில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை'' என சிபிஎம் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் தெரிவித்தார்.

சென்னை மாநகராட்சி வளாகம் முன்பாக 13 நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வந்த தூய்மை பணியாளர்கள் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) நள்ளிரவில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதனை கண்டித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக சென்னை ராஜரத்தினம் அரங்கம் முன்பாக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தொண்டர்கள், தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.

'நீதிமன்றம் இதுபோல பல உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது'

இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ், '' தூய்மை பணியாளர்களின் போராட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு முறையாக கையாளவில்லை. ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து ஊழியர்கள் தொடர்பான வழக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றாமல், இந்த வழக்கில் ''நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்து விட்டது, நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்'' என்பது ஏற்புடையதில்லை. 13 நாட்களாக போராட்டம் மேற்கொண்டவர்கள் நள்ளிரவில் இப்படியான முறையில் கைது செய்வது கண்டனத்திற்குரியது. போராடிய பெண்களை அநாகரிகமான முறையில் வலுக்கட்டாயமாக காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்'' என்றார்.

சென்னையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்திய கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
சென்னையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்திய கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

'பத்திரிகையாளர்கள் மீது தாக்குதல்'

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து நம்பர் பிளேட் இல்லாத வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்று அவதியுற வைத்துள்ளனர். மேலும் போராட்டத்தை பதிவு செய்த பத்திரிகையாளர்கள் பலரின் கேமராக்கள் பறிக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டுள்ளனர். காவல்துறையினர் விதிமுறைகளை மீறி அராஜக போக்குடன் நடந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.'' என தெரிவித்தார்.

'உடன்பாடு இல்லை'

மேலும், '' இன்றைய தினம் தூய்மை பணியாளர்களுக்காக சில அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருப்பது மூலம் தமிழ்நாடு அரசு தவறு செய்துள்ளதையே உணர்த்துகிறது. தூய்மை பணியாளர்களின் பணி நிரந்தர கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும். பாசிச, பாஜக கொள்கைக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திமுகவுடன் கூட்டணியில் உள்ளோம். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், திமுகவும் வேறு வேறு கட்சிகள். சாம்சங் தொழிலாளர்கள், பணி நேரம் அதிகரிப்பு, தூய்மை பணியாளர்கள் விவகாரம் உள்ளிட்டவற்றில் அரசு உடனான கொள்கையில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை'' என கனகராஜ் தெரிவித்தார்.

மேலும், 13-ஆம் நாள் போராட்டத்தின் போது முதலமைச்சர் கூலி திரைப்படத்தை குடும்பத்தோடு பார்த்ததாக விமர்சனம் வருகிறது என்ற கேள்விக்கு, '' தனிநபர் விமர்சனம் தொடர்பான கருத்துக்களுக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்லை'' என்றார்.

