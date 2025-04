ETV Bharat / state

"பிரதமர் மோடி மக்கள் விரோத போக்கை கையாண்டு வருகிறார்" - சிபிஎம் பொதுச்செயலாளர் பேபி குற்றச்சாட்டு - CPI M GENERAL SECRETARY MA BABY

சிபிஎம் பொதுச்செயலாளர் பேபி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 7, 2025 at 7:39 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 8:48 AM IST 3 Min Read

மதுரை: உலகம் முழுவதும் வலதுசாரி கட்சிகளின் பக்கம் செல்வதாக ஒரு மாயை தோன்றலாம், ஆனால் உண்மை அதுவல்ல எனவும், பிரதமர் மோடி மக்கள் விரோத போக்கை கையாண்டு வருகிறார் எனவும் சிபிஐ (எம்) பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மதுரையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுக்கூட்டம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்றது. வரவேற்பு குழு செயலாளர் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி., வரவேற்றார். ஒருங்கிணைப்பாளர் கேரளா முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் பிருந்தா காரத், அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர்கள் கே.பாலகிருஷ்ணன், வாசுகி ஆகியோர் உரையாற்றினர். பொருளாளர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் நன்றியுரை கூறினார். முன்னதாக, மதுரை பாண்டிகோயில் அருகிலிருந்து செந்தொண்டர் அணி வகுப்பு நடைபெற்றது. அதனை வாச்சாத்தி போராளிகள் துவக்கி வைத்தனர். மேடையில் பேசிய கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், "தமிழ்நாடு மாபெரும் போராட்டங்களை, தியாகிகளைக் கொண்டுள்ள மாநிலம். திமுக அரசாங்கம் கேரளாவோடு மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளது. கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் முன்மாதிரியாக இருக்கிறது. மதச்சார்பின்னைமையையும், ஜனநாயகத்தையும் காப்பாற்றும் நோக்கில் திட்டம் வகுத்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாநாடு இது. கேரளம் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் (ETV Bharat Tamil Nadu) அமெரிக்காவில் டிரம்ப் பதவியேற்றபிறகு மற்ற நாடுகளை நிர்பந்தத்திற்குள்ளாக்கி, கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கியுள்ளார். சீனாவைச் சுற்றியுள்ள நாடுகளை அமெரிக்கா கைக்குள் போட்டுக்கொண்டுள்ளது. இலங்கையில் இடதுசாரி அரசாங்கம் நடைபெற்று வருகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமான சூழலை நோக்கி நாடு சென்று கொண்டிக்கிறது. ஏழை மக்கள் மீது வரிகள் சுமத்தப்படுகின்றன. பெருமுதலாளிகளுடன் கள்ளக்கூட்டணி அரசாங்கமாக, மக்களை பிளவுபடுத்தும் அரசாங்கமாக உள்ளது. மக்களை பிளவுப்படுத்த பல தந்திரங்களை பயன்படுத்துகின்றனர். கேரளாவில் இந்துக்கள் முஸ்லிம் பிரிவினையை ஏற்படுத்த வெறுப்பு அரசியலை ஏற்படுத்துகின்றனர். எந்த பிரச்சனை கிடைத்தாலும் அதனை மதரீதியான, வகுப்பவாத ரீதியாக திசைதிருப்பம் காரியத்தை செய்கின்றனர். சிபிஎம் மாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu) கேரளாவில் இடதுமுன்னணி அரசாங்கம், தமிழ்நாட்டில் உள்ள திமுகவை பழிவாங்குகிறார்கள். பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மாநில மக்களின் வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது. மணிப்பூரில் நீண்ட மோதல்களால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கண்திறந்து பார்ப்பதற்கும், தீர்வு காணவும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தொழிலாளர்கள் சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரேநாடு ஒரே தேர்தல் என திசைதிருப்பும் முழக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றனர். மக்களை ஒன்றுபடுத்த வேண்டும்.

Last Updated : April 7, 2025 at 8:48 AM IST