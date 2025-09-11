ETV Bharat / state

"ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக தனி சட்டம்" - தமிழ்நாடு அரசுக்கு பிருந்தா காரத் கோரிக்கை!

சாதிய கட்டமைப்பு, சாதிய கொடுமைகள் தொடர வேண்டும் என பாஜக நினைக்கிறது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத் குற்றம் சட்டினார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத் (@tncpim)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 10:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தமிழ்நாடு அரசு தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஆணவப் படுகொலைகளை தடுக்க சிறப்பு சட்டம் இயற்றக் கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் பொதுக்கூட்டம், நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நேற்று (செப் 11) நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத், மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய பிருந்தா காரத், “நாட்டில் சாதிய ஒடுக்குமுறை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ‘தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில்’ ஆணவப் படுகொலை குற்றங்கள் தொடர்பான எந்த ஆவணங்களும் இல்லை. சாதிய குற்றங்களுக்கு தனி சட்டம் வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தில் முதன் முதலில் குரல் கொடுத்தது மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தான்.

இதையும் படிங்க: "திமுக கூட்டணியில் இருந்து 4 கட்சிகள் நிச்சயம் வெளியேறும்" - பூவை ஜெகன் மூர்த்தி நம்பிக்கை!

சாதி அமைப்புகள் நடத்தும் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் அனைத்தும் தனி மனித குற்றங்கள் அல்ல. அது சமூகம் சார்ந்தது. இது போன்ற சாதிய ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக தனி சட்டம் வேண்டும் என்று தான் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வரைவு தயாரித்து மத்திய அரசிடம் கொடுத்தது. ஆனால், அதனை பாஜக அரசு கிடப்பில் போட்டு விட்டது. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் பாஜக ஆளும் 9 மாநிலங்களில், ‘லவ் ஜிகாத்’ என்ற மோசமான சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது.

சாதிய கொடுமைக்கு எதிராக தனி சட்டம்

சாதிய கட்டமைப்பு, சாதிய கொடுமைகள் தொடர வேண்டும் என பாஜக நினைக்கிறது. ஆதற்கு ஆதரவாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. சாதி மறுப்பு திருமணத்தை ஆதரிக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வர பாஜக ஏன் மறுக்கிறது? சாதி மறுப்பு திருமணங்களை எங்களது அலுவலகங்களில் நடத்திக் கொள்ளலாம் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிவித்திருக்கிறது.

சாதிய கொடுமைகளுக்கு எதிராக தனி சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வர வேண்டும். ஆணவப் படுகொலைகளுக்கு எதிராக தனி சட்டத்தை கொண்டு வந்து நாட்டிற்கே முன்மாதிரியாக தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட வேண்டும்” என பேசினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BRINDA KARATபிருந்தா காரத்ஆணவப் படுகொலைஆணவக்கொலைக்கு தனி சட்டம்CPIM BRINDA KARAT REQUEST TN GOVT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.