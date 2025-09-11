"ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக தனி சட்டம்" - தமிழ்நாடு அரசுக்கு பிருந்தா காரத் கோரிக்கை!
சாதிய கட்டமைப்பு, சாதிய கொடுமைகள் தொடர வேண்டும் என பாஜக நினைக்கிறது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத் குற்றம் சட்டினார்.
Published : September 11, 2025 at 10:16 AM IST
திருநெல்வேலி: ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தமிழ்நாடு அரசு தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஆணவப் படுகொலைகளை தடுக்க சிறப்பு சட்டம் இயற்றக் கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் பொதுக்கூட்டம், நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நேற்று (செப் 11) நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிருந்தா காரத், மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய பிருந்தா காரத், “நாட்டில் சாதிய ஒடுக்குமுறை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ‘தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில்’ ஆணவப் படுகொலை குற்றங்கள் தொடர்பான எந்த ஆவணங்களும் இல்லை. சாதிய குற்றங்களுக்கு தனி சட்டம் வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தில் முதன் முதலில் குரல் கொடுத்தது மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தான்.
சாதி அமைப்புகள் நடத்தும் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் அனைத்தும் தனி மனித குற்றங்கள் அல்ல. அது சமூகம் சார்ந்தது. இது போன்ற சாதிய ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக தனி சட்டம் வேண்டும் என்று தான் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வரைவு தயாரித்து மத்திய அரசிடம் கொடுத்தது. ஆனால், அதனை பாஜக அரசு கிடப்பில் போட்டு விட்டது. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் பாஜக ஆளும் 9 மாநிலங்களில், ‘லவ் ஜிகாத்’ என்ற மோசமான சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது.
சாதிய கொடுமைக்கு எதிராக தனி சட்டம்
சாதிய கட்டமைப்பு, சாதிய கொடுமைகள் தொடர வேண்டும் என பாஜக நினைக்கிறது. ஆதற்கு ஆதரவாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. சாதி மறுப்பு திருமணத்தை ஆதரிக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வர பாஜக ஏன் மறுக்கிறது? சாதி மறுப்பு திருமணங்களை எங்களது அலுவலகங்களில் நடத்திக் கொள்ளலாம் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிவித்திருக்கிறது.
சாதிய கொடுமைகளுக்கு எதிராக தனி சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வர வேண்டும். ஆணவப் படுகொலைகளுக்கு எதிராக தனி சட்டத்தை கொண்டு வந்து நாட்டிற்கே முன்மாதிரியாக தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட வேண்டும்” என பேசினார்.