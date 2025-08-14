சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கச் சென்ற 20 வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், பணி நிரந்தரம் கோரியும் கடந்த 13 நாட்களாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் ரிப்பன் மாளிகையின் முன்பு தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த போராட்டத்தால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாகக் கூறி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், உடனடியாக அவர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டுமெனவும், அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் போராட்டம் நடத்துமாறும் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
ஆனால் நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி போராட்டம் நடந்ததால் நள்ளிரவு 12 மணியளவில் போராட்டகாரர்களை போலீசார் வலுகட்டாயமாக கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், போராட்டக்காரர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வந்த 20 வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், ஒரு சட்டக் கல்லூரி மாணவர் காணாமல் போய் விட்டதாகவும், வழக்கறிஞர்கள் ரமேஷ், வேல்முருகன், கிருஷ்ணகுமார் ஆகியோர் நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ் மற்றும் வி.லட்சுமி நாராயணன் அமர்வு முன்பு ஆஜராகி தெரிவித்தனர். மேலும் சட்டக் கல்லூரி மாணவர் எங்கே இருக்கிறார் என்பது தெரியாததால் இது சம்பந்தமான வழக்கை உடனடியாக விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என்று கோரினர்.
இது தொடர்பான கோரிக்கைகளை மனுவாக தாக்கல் செய்யும்படி அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள், வழக்கை பிற்பகல் விசாரணை எடுத்துக் கொள்வதாக தெரிவித்தனர்.
முன்னதாக, தூய்மைப் பணியாளர்களை அப்புறப்படுத்தும் போது கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்பட காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியிருந்த போதிலும், அவர்கள் அத்துமீறி செயல்பட்டுள்ளனர். அதனால் போராட்டம் நடத்த மாற்று இடம் ஒதுக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டது.
இந்த முறையீட்டைக் கேட்ட தலைமை நீதிபதி அமர்வு, தூய்மைப் பணியாளர்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்க போராட்டம் நடத்த உரிமை உள்ளது. ஆனால் அனுமதி பெறாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டதால், அவர்களுக்கு எதிராக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டது எனத் தெரிவித்தது.
அனுமதி பெற்று நடத்தும் போராட்டத்தை தடுத்திருந்தால், நீதிமன்றம் தலையிடும். இந்த விவகாரத்தில் எந்த மனுவும் இல்லாமல் எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்க முடியாது என தலைமை நீதிபதி அமர்வு மறுத்து விட்டது.
