மதுரை: தமிழக டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் ஓய்வுபெறவுள்ள நிலையில், அவரது இடத்தை நிரப்புவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுவிட்டதா, இல்லையா? என தமிழக அரசிடம் நீதிபதிகள் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினர்.
ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் யாசர் அராபத் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், "தமிழக டிஜிபி-யாக பணியாற்றி வரும் சங்கர் ஜிவால், ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதியோடு ஓய்வு பெறவுள்ளார். ஆனால், ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்திற்கு, தகுதி வாய்ந்த ஐபிஎஸ் அலுவலர்களின் பட்டியலை தமிழக அரசு இதுவரை அனுப்பவில்லை.
தற்போதைய பொறுப்பில் இருக்கும் சங்கர் ஜிவால் அதே பொறுப்பில் காலநீட்டிப்பு செய்யப்படலாம் அல்லது பொறுப்பு டிஜிபி-யாக நியமிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளுக்கு எதிரானது. மாநில அரசால் வழங்கப்படும் மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் பட்டியலை கொண்டு, டிஜிபி-யை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தங்களுக்கு சாதகமானவர்களை பொறுப்பில் வைத்துக்கொள்ள இந்த (திமுக) அரசு விரும்புவதாக தெரிகிறது. தமிழ்நாட்டில் ஆணவக்கொலை, கொள்ளை போன்ற அச்சமூட்டும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், சட்டம்- ஒழுங்கை நிலைநாட்ட டிஜிபி பணியிடம் முறையாக நிரப்பப்படுவது அவசியம்.
இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை கோரி ஒன்றிய உள்துறை செயலகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் முதன்மைச் செயலர், உள்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் அவற்றின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
டிஜிபி தேர்வு விவகாரம் குறித்து பிரகாஷ் சிங் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில், தமிழ்நாடு டிஜிபி பதவிக்கு தகுதியான ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை நியமிக்கும் செயல்முறையை உடனடியாக தொடங்க வேண்டுமென உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், சங்கர் ஜிவால் ஓய்வுபெற்ற பின், அவரை பொறுப்பு டிஜிபியாக நியமிக்க, பணிக்காலத்தை நீட்டிப்பு செய்ய இடைக்கால தடைவிதித்து உத்தரவிட வேண்டும்: என்று அந்த மனுவில் கோரப்ப்ட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில், "ஏற்கெனவே இதே கோரிக்கையுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வு தள்ளுபடி செய்துள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, "டிஜிபி நியமனத்திற்கு முன்பாக கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டுதல்களையும் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளது. அது முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு அரசு தரப்பில், "தகவல்களை வழங்க கூடுதல் கால அவகாசம் வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது.
அதற்கு, "ஏற்கனவே 2 வார கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் கால அவகாசம் கேட்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல. ஆகவே, தமிழக உள்துறை முதன்மைச் செயலரிடம் உரிய விளக்கம் பெற்று பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்" என அரசு வழக்கறிஞருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கு விசாரணையை பிற்பகலுக்கு ஒத்திவித்தனர்.
இந்த வழக்கு பிற்பகலில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, "தமிழ்நாட்டில் புது டிஜிபி நியமனத்திற்கான பணி துவங்கப்பட்டுவிட்டது" என அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் அஜ்மல் கான் தெரிவித்தார்.
அதனை ஏற்று கொண்ட நீதிபதிகள், "உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், புதிய டிஜிபி பணி நியமனத்திற்கான வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்" என தெரிவித்து வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.
